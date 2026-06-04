Wirtschaft

EasyJet-Übernahme: Warum der Billigflieger plötzlich zum Ziel von Investoren wird

EasyJet wirkt an der Börse angeschlagen, doch genau das macht den Billigflieger plötzlich begehrt. Der US-Investor Castlelake sieht offenbar nicht nur eine Airline, sondern ein Paket aus Flugzeugen, Slots und künftigen Airbus-Lieferungen. Europas Luftfahrt steht vor der nächsten Machtverschiebung, und auch für Lufthansa sowie deutsche Flughäfen könnte der mögliche Deal Folgen haben.