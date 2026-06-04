Politik

Pflegereform 2027: Pflegekassen sollen entlastet und Kinderlose stärker belasten werden

Die geplante Pflegereform soll die Pflegeversicherung ab 2027 finanziell stabilisieren und Ausgaben begrenzen. Für Heimbewohner, Kinderlose, Ehepartner und Gutverdiener könnten sich dadurch spürbare Änderungen bei Entlastungen und Beiträgen ergeben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.06.2026 15:15
Lesezeit: 1 min
Pflegereform 2027: Pflegekassen sollen entlastet und Kinderlose stärker belasten werden
Die Pflegereform 2027 soll Pflegekassen entlasten und Kinderlose stärker belasten. Was das für Beiträge, Eigenanteile und Leistungen bedeutet (Foto: dpa). Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Warum Heimbewohner ab 2027 länger auf höhere Pflegezuschläge warten müssen.
  • Wie die Pflegereform Kinderlose und Gutverdiener bei den Beiträgen stärker belasten soll.
  • Weshalb das erwartete Defizit der Pflegeversicherung trotz jüngster Beitragserhöhung weiter wächst.

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