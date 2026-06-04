Politik

Asylgesetz: Dobrindt fordert EU-Aufnahmestopp für wehrpflichtige Ukrainer

Damit Männer im wehrfähigen Alter die Ukraine nicht verlassen, drängt die Bundesregierung auf EU-Ebene auf härtere Aufnahmeregeln. Innenminister Dobrindt plädierte in Luxemburg für den Ausschluss von Männern zwischen 23 und 60 Jahren vom Schutzstatus. Damit solle Kiew bei der Mobilisierung geholfen werden.