Wirtschaft

"Wir sind nicht die Billigheimer der Nation": Bundesweite Verdi-Streiks im Handel gestartet

Kunden im Einzel- und Großhandel müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Handelsbranche in allen Bundesländern zu massiven Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Bei einer zentralen Demonstration in Kiel forderten die Beschäftigten einen schnellen und fairen Tarifabschluss.