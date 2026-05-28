Wirtschaft

Klinik-Proteste gegen Sparpläne: Verdi warnt vor Folgen für Patienten

Die geplanten Einsparungen im Gesundheitswesen stoßen bei Klinikbeschäftigten auf massiven Widerstand. Die Gewerkschaft Verdi warnt davor, dass die Sparmaßnahmen der Bundesregierung die Versorgung gefährden und bereits erreichte Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen zunichtemachen könnten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.05.2026 18:00
Lesezeit: 2 min
Klinik-Proteste gegen Sparpläne: Verdi warnt vor Folgen für Patienten
10.000 Klinikbeschäftigte protestieren gegen Sparmaßnahmen der Bundesregierung. Was die geplanten 4,6 Milliarden Euro Einsparungen für Patienten bedeuten (Foto: dpa). Foto: Daniel Karmann

Im Folgenden:

  • Warum Klinikbeschäftigte bundesweit gegen das Sparpaket der Bundesregierung protestieren.
  • Welche Einschnitte Gesundheitsministerin Warken bei Kliniken und Pflegepersonal plant.
  • Weshalb das Pflegebudget trotz stark gestiegener Ausgaben künftig stärker begrenzt werden soll.

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