Wirtschaft

Meilenstein in Den Haag: UN-Gericht bestätigt internationales Streikrecht

Das höchste Gericht der Vereinten Nationen stärkt Beschäftigten weltweit den Rücken. In einem wegweisenden Rechtsgutachten stellte der Internationale Gerichtshof klar, dass das Streikrecht unter dem Schutz der globalen Versammlungsfreiheit steht. Damit haben Arbeitnehmer das verbriefte Recht, eigenständig für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen.