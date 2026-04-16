Wirtschaft

Pilotengehalt bei Lufthansa: So viel verdienen Piloten 2026 wirklich

Die anhaltenden Streiks bei der Lufthansa rücken die Vergütungsstrukturen der Piloten erneut in den Mittelpunkt. Wie hoch sind die Gehälter der Lufthansa-Piloten tatsächlich und welche Faktoren bestimmen ihre Einkommensentwicklung?