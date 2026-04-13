Panorama

Lufthansa-Streik: Diese Rechte haben Passagiere bei einem Pilotenstreik

Der Lufthansa-Streik bringt den Flugverkehr in Deutschland ins Wanken und sorgt bei Tausenden Reisenden für Unsicherheit. Flugausfälle, lange Wartezeiten und verschobene Abflüge stellen Passagiere vor konkrete Probleme. Doch welche Rechte greifen bei einem Pilotenstreik tatsächlich – und wie lassen sie sich Fluggastrechte konkret durchsetzen?