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Arag-Analyse: Konflikte bei Arbeit und Wohnen nehmen zu

Steigende Kosten treiben immer mehr Menschen vor Gericht – selbst bei kleinen Beträgen. Eine neue Analyse zeigt, wie stark Konflikte um Job und Wohnung zunehmen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.04.2026 13:53
Lesezeit: 1 min
Arag-Analyse: Konflikte bei Arbeit und Wohnen nehmen zu
Immer mehr Menschen setzen Ansprüche vor Gericht durch. Laut Arag steigt die Anzahl von Kündigungsschutzklagen und rechtlich ausgetragenen Mietkonflikten deutlich. (Foto: dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Im Folgenden:

  • Warum immer mehr Deutsche wegen Alltagskosten vor Gericht ziehen.
  • Wie stark Konflikte um Arbeit und Wohnen wirklich zunehmen.
  • Warum selbst kleine Beträge plötzlich rechtlich durchgesetzt werden.

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