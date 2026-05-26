Wirtschaft

SpaceX-Börsengang könnte die gefährlichste Wette des Jahres werden

SpaceX soll an die Börse, und die Zahlen wirken gigantisch. Doch hinter der möglichen Rekordbewertung stehen Milliardenverluste, enorme Investitionskosten und eine Machtstruktur, die Elon Musk fast unangreifbar macht. Anleger bekommen damit nicht nur Zugang zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt, sondern auch zu einem der riskantesten Börsenversprechen.
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Signe Duedahl Nørgaard, Børsen, Gro Høyer Thielst, Børsen
26.05.2026 08:29
Lesezeit: 4 min
SpaceX-Börsengang könnte die gefährlichste Wette des Jahres werden
SpaceX plant den größten Börsengang der Welt. Doch hinter Musks Vision stehen Milliardenverluste, Machtfragen und große Risiken für Anleger am Weltmarkt. (Foto: dpa/AP | Godofredo A. Vásquez) Foto: Godofredo A. Vásquez

Im Folgenden:

  • Warum der SpaceX-Börsengang Anleger weltweit elektrisiert.
  • Wie Elon Musks Macht den IPO riskanter macht.
  • Welche Milliardenverluste im Prospekt besonders auffallen.

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