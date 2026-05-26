Wirtschaft

SpaceX-Börsengang könnte die gefährlichste Wette des Jahres werden

SpaceX soll an die Börse, und die Zahlen wirken gigantisch. Doch hinter der möglichen Rekordbewertung stehen Milliardenverluste, enorme Investitionskosten und eine Machtstruktur, die Elon Musk fast unangreifbar macht. Anleger bekommen damit nicht nur Zugang zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt, sondern auch zu einem der riskantesten Börsenversprechen.