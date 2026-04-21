Finanzen

Vor dem SpaceX-IPO: Wie Anleger in SpaceX-Aktien investieren können

Das SpaceX-IPO rückt näher und lenkt den Blick auf die Frage, wie Anleger schon vor dem Börsengang Zugang zu einem der begehrtesten Technologiekonzerne der Welt finden können. Welche Wege stehen Investoren offen, wenn sie sich vor dem SpaceX-Börsengang positionieren wollen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.04.2026 15:09
Lesezeit: 5 min
Vor dem SpaceX-IPO: Wie Anleger in SpaceX-Aktien investieren können
Das SpaceX-IPO weckt großes Anlegerinteresse, doch für viele Investoren bleibt vor dem Börsengang vor allem der indirekte Einstieg über spezialisierte Fonds der realistischste Weg (Foto: dpa) Foto: Eric Gay

Im Folgenden:

  • Warum Privatanleger beim SpaceX-IPO eine ungewöhnlich große Rolle spielen sollen.
  • Welche Fonds europäischen Anlegern schon heute indirekten Zugang zu SpaceX ermöglichen.
  • Weshalb EU-Regulierung den Kauf bestimmter SpaceX-Fonds für deutsche Anleger blockiert.

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