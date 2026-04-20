Rheinmetall-Aktie: Düsseldorfer Rüstungskonzern beginnt Serienfertigung von Drohnenbooten

Rheinmetall-Aktie: Start der Serienfertigung von Drohnenbooten
Der Rüstungskonzern Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) hat im Hamburger Hafen mit der Serienproduktion von unbemannten Überwasserfahrzeugen begonnen, was auch für die Rheinmetall-Aktie relevant ist. Zunächst sollen jährlich rund 200 Drohnenboote auf der Werft Blohm+Voss gefertigt werden, teilte Rheinmetall mit. Die Produktion könne auf bis zu 1.000 Einheiten jährlich gesteigert werden, was den Rheinmetall-Aktienkurs und die Rheinmetall-Aktie beeinflussen könnte.
Drohnenboote werden immer wieder erfolgreich von der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges eingesetzt, ein Faktor für die Rüstungsaktie und den DAX-Wert. Rheinmetall stellt das Überwasserfahrzeug gemeinsam mit dem britischen Hersteller Kraken Technology Group her, was auch für die Rheinmetall-Aktie und den Rheinmetall-Aktienkurs von Bedeutung ist. Zur Produktion des Boots wurde das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall Kraken GmbH gegründet.
Flexibler Einsatz: militärisch und zivil
Das Boot K3 Scout ist je nach Ausstattung militärisch oder zivil einsetzbar, was die Attraktivität der Rüstungsaktie und des DAX-Wert Rheinmetall-Aktie steigern könnte. Es wird ferngesteuert und soll in Zukunft auch autonom fahren können. Die Unternehmen hatten das Überwasserfahrzeug im März auf der Werft Blohm+Voss vorgestellt. Der Leiter der Rheinmetall-Division Naval Systems, Tim Wagner, sagte damals, dass es bereits Aufträge von Nato-Ländern gebe, was die Rheinmetall-Aktie weiter stützt.
Der Düsseldorfer DAX-Konzern Rheinmetall hatte Anfang März die Übernahme des Marineunternehmens NVL abgeschlossen, zu dem die Werft Blohm+Voss gehörte. Verkäufer war die Bremer Werftengruppe Lürssen, ein Schritt mit Relevanz für den Rheinmetall-Aktienkurs und die Rüstungsaktie.
Rheinmetall-Aktie bleibt spannend
Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich weiterhin als dynamischer DAX-Wert mit starkem Fokus auf Innovation und Expansion. Die Serienproduktion von Drohnenbooten unterstreicht die strategische Ausrichtung des Konzerns im maritimen Bereich und stärkt die Position als führende Rüstungsaktie. Gleichzeitig könnten neue Aufträge und steigende Produktionszahlen den Rheinmetall-Aktienkurs weiter unterstützen. Dennoch bleibt die Entwicklung abhängig von geopolitischen Faktoren und der tatsächlichen Nachfrage. Für Anleger bietet die Rheinmetall-Aktie Chancen, aber auch Risiken. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen seine ambitionierten Ziele nachhaltig umsetzen kann.