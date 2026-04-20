Finanzen

Rheinmetall-Aktie: Düsseldorfer Rüstungskonzern beginnt Serienfertigung von Drohnenbooten

Mit einem neuen Produktionsstart sorgt die Rheinmetall-Aktie für Aufmerksamkeit am Markt. Die Rüstungsaktie profitiert von wachsender Nachfrage nach autonomen Systemen. Doch bleibt offen, ob die ambitionierten Pläne langfristig den Rheinmetall-Aktienkurs nachhaltig antreiben können.
Autor
avtor
Markus Gentner
20.04.2026 15:18
Lesezeit: 1 min
Rheinmetall-Aktie: Düsseldorfer Rüstungskonzern beginnt Serienfertigung von Drohnenbooten
Rheinmetall startet Serienproduktion von Drohnenbooten. Was bedeutet das für die Rheinmetall-Aktie? (Foto: dpa) Foto: Hannes P Albert

Rheinmetall-Aktie: Start der Serienfertigung von Drohnenbooten

Der Rüstungskonzern Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) hat im Hamburger Hafen mit der Serienproduktion von unbemannten Überwasserfahrzeugen begonnen, was auch für die Rheinmetall-Aktie relevant ist. Zunächst sollen jährlich rund 200 Drohnenboote auf der Werft Blohm+Voss gefertigt werden, teilte Rheinmetall mit. Die Produktion könne auf bis zu 1.000 Einheiten jährlich gesteigert werden, was den Rheinmetall-Aktienkurs und die Rheinmetall-Aktie beeinflussen könnte.

Drohnenboote werden immer wieder erfolgreich von der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges eingesetzt, ein Faktor für die Rüstungsaktie und den DAX-Wert. Rheinmetall stellt das Überwasserfahrzeug gemeinsam mit dem britischen Hersteller Kraken Technology Group her, was auch für die Rheinmetall-Aktie und den Rheinmetall-Aktienkurs von Bedeutung ist. Zur Produktion des Boots wurde das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall Kraken GmbH gegründet.

Flexibler Einsatz: militärisch und zivil

Das Boot K3 Scout ist je nach Ausstattung militärisch oder zivil einsetzbar, was die Attraktivität der Rüstungsaktie und des DAX-Wert Rheinmetall-Aktie steigern könnte. Es wird ferngesteuert und soll in Zukunft auch autonom fahren können. Die Unternehmen hatten das Überwasserfahrzeug im März auf der Werft Blohm+Voss vorgestellt. Der Leiter der Rheinmetall-Division Naval Systems, Tim Wagner, sagte damals, dass es bereits Aufträge von Nato-Ländern gebe, was die Rheinmetall-Aktie weiter stützt.

Der Düsseldorfer DAX-Konzern Rheinmetall hatte Anfang März die Übernahme des Marineunternehmens NVL abgeschlossen, zu dem die Werft Blohm+Voss gehörte. Verkäufer war die Bremer Werftengruppe Lürssen, ein Schritt mit Relevanz für den Rheinmetall-Aktienkurs und die Rüstungsaktie.

Rheinmetall-Aktie bleibt spannend

Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich weiterhin als dynamischer DAX-Wert mit starkem Fokus auf Innovation und Expansion. Die Serienproduktion von Drohnenbooten unterstreicht die strategische Ausrichtung des Konzerns im maritimen Bereich und stärkt die Position als führende Rüstungsaktie. Gleichzeitig könnten neue Aufträge und steigende Produktionszahlen den Rheinmetall-Aktienkurs weiter unterstützen. Dennoch bleibt die Entwicklung abhängig von geopolitischen Faktoren und der tatsächlichen Nachfrage. Für Anleger bietet die Rheinmetall-Aktie Chancen, aber auch Risiken. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen seine ambitionierten Ziele nachhaltig umsetzen kann.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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