Rheinmetall-Aktie: Düsseldorfer Rüstungskonzern beginnt Serienfertigung von Drohnenbooten

Rheinmetall-Aktie: Start der Serienfertigung von Drohnenbooten

Der Rüstungskonzern Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) hat im Hamburger Hafen mit der Serienproduktion von unbemannten Überwasserfahrzeugen begonnen, was auch für die Rheinmetall-Aktie relevant ist. Zunächst sollen jährlich rund 200 Drohnenboote auf der Werft Blohm+Voss gefertigt werden, teilte Rheinmetall mit. Die Produktion könne auf bis zu 1.000 Einheiten jährlich gesteigert werden, was den Rheinmetall-Aktienkurs und die Rheinmetall-Aktie beeinflussen könnte.

Drohnenboote werden immer wieder erfolgreich von der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges eingesetzt, ein Faktor für die Rüstungsaktie und den DAX-Wert. Rheinmetall stellt das Überwasserfahrzeug gemeinsam mit dem britischen Hersteller Kraken Technology Group her, was auch für die Rheinmetall-Aktie und den Rheinmetall-Aktienkurs von Bedeutung ist. Zur Produktion des Boots wurde das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall Kraken GmbH gegründet.

Flexibler Einsatz: militärisch und zivil

Das Boot K3 Scout ist je nach Ausstattung militärisch oder zivil einsetzbar, was die Attraktivität der Rüstungsaktie und des DAX-Wert Rheinmetall-Aktie steigern könnte. Es wird ferngesteuert und soll in Zukunft auch autonom fahren können. Die Unternehmen hatten das Überwasserfahrzeug im März auf der Werft Blohm+Voss vorgestellt. Der Leiter der Rheinmetall-Division Naval Systems, Tim Wagner, sagte damals, dass es bereits Aufträge von Nato-Ländern gebe, was die Rheinmetall-Aktie weiter stützt.

Der Düsseldorfer DAX-Konzern Rheinmetall hatte Anfang März die Übernahme des Marineunternehmens NVL abgeschlossen, zu dem die Werft Blohm+Voss gehörte. Verkäufer war die Bremer Werftengruppe Lürssen, ein Schritt mit Relevanz für den Rheinmetall-Aktienkurs und die Rüstungsaktie.

Rheinmetall-Aktie bleibt spannend