US-Marktüberblick: Aktien geben nach, da der Iran Einladung zu Gesprächen ablehnt

Neue Spannungen und steigende Ölpreise

US-Aktien gaben am Montag nach, da sich die Anleger hinsichtlich der Chancen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran zurückhaltend zeigten.

Dies folgt auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump vom Sonntag, wonach die USA im Golf von Oman auf ein iranisches Frachtschiff geschossen und dieses beschlagnahmt hätten. Zudem hatte der Iran die Teilnahme an einer weiteren, von den USA geplanten Runde von Friedensgesprächen in Pakistan abgelehnt.

Unterdessen stiegen die Preise für die Rohöl-Referenzsorte Brent am Montag infolge der Entwicklungen am Wochenende stark an. Sie kletterten um 4 Prozent auf rund 95 US-Dollar pro Barrel, verglichen mit Höchstständen von 90 US-Dollar am Freitag.

Tech-Werte schwächeln, Finanzaktien legen zu

Der Nasdaq-100-Index führte am Montag die Verluste an der Wall Street an und beendete eine 13-tägige Gewinnserie, als er mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 26.590,34 Punkten schloss.

Dicht darauf folgte der S&P 500, der um 0,2 Prozent auf 7.109,14 Punkte nachgab, während der Dow Jones nahezu unverändert bei 49.442,56 Punkten aus dem Handel ging.

Intel, das von CEO Lip-But Tan geführte Technologieunternehmen, verzeichnete am Montag mit einem Minus von 4,1 Prozent die stärksten Einbußen, gefolgt von Mark Zuckerbergs Meta, das um 2,4 Prozent nachgab.

Netflix und Tesla gaben bis zur Schlussglocke um 2,9 Prozent bzw. 2,1 Prozent nach, während Microsoft und die Google-Muttergesellschaft Alphabet mit einem Minus von 1,1 Prozent bzw. 1,2 Prozent schlossen.

Im Finanzsektor hingegen führte JP Morgan Chase mit einem Plus von 2,1 Prozent die Gewinnerliste an der Wall Street an, gefolgt von Goldman Sachs, deren Aktien um 2,06 Prozent nach oben sprangen.

Tim Cooks Apple schloss mit einem Plus von 1 Prozent, während Nvidia – das größte Unternehmen der Welt – um 0,3 Prozent zulegte.

Ausblick: Märkte hoffen auf Deeskalation

Da der zweiwöchige Waffenstillstand am Dienstag auslaufen soll, verlagert sich der Fokus nun auf die Frage, ob die USA und der Iran die Verhandlungen wieder aufnehmen können, um die Spannungen abzubauen und die wichtige Wasserstraße wieder zu öffnen, nachdem erste Gespräche in Islamabad gescheitert waren.

„Es hat den Anschein, als würde man sich bis zu einem gewissen Grad im Kreis drehen“, sagte Kerry Craig, Global Market Strategist bei JPMorgan Asset Management, gegenüber Bloomberg Television. Die Märkte „richten ihren Blick bereits auf das, was das Ende oder zumindest der Anfang vom Ende dieses Konflikts sein könnte.“