Finanzen

Goldpreis aktuell: Was ist nur mit den vermeintlich sicheren Häfen Gold und Bitcoin los?

Gold und Bitcoin gelten als klassische Krisenanlagen. Doch ausgerechnet in einer Phase geopolitischer Spannungen zeigen sowohl der Goldpreis als auch der Bitcoin-Kurs deutliche Schwächen. Was das für Anleger bedeutet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.04.2026 15:03
Lesezeit: 2 min
Goldpreis aktuell: Was ist nur mit den vermeintlich sicheren Häfen Gold und Bitcoin los?
Die Goldpreis-Entwicklung seit Anfang 2026 gibt Rätsel auf, auch der Bitcoin-Kurs schwächelt. (Illustration: OpenAI/ChatGPT)

Goldpreis und Bitcoin-Kurs: Warum sichere Häfen unter Druck stehen

Lange galt Gold als klassischer sicherer Hafen. In Zeiten von Unsicherheit, Wirtschaftskrisen oder Kriegen greifen Investoren traditionell auf das gelbe Edelmetall zurück, um Vermögen zu sichern. Vor diesem Hintergrund hätte man erwarten können, dass der Goldpreis im Zuge des anhaltenden Konflikts zwischen den USA und Iran deutlich steigt und möglicherweise neue Höchststände erreicht. Genau das ist jedoch nicht geschehen.

Stattdessen ist der Goldpreis gefallen. In vielen Marktanalysen wird versucht, diese Goldpreis-Entwicklung zu erklären, häufig mit Verweis auf steigende Zinsen und einen starken US-Dollar. Dennoch bleibt die Entwicklung widersprüchlich. „Die Situation erscheint paradox“, heißt es in einer der Goldpreis-Analysen, berichtet das irische DWN-Partnerportal Business Post. Zwar konnte sich der Goldpreis zuletzt leicht erholen, liegt auf Monatssicht aber weiterhin rund 3,6 Prozent im Minus - und auch zum Wochenstart steht der Goldpreis unter Druck.

Bitcoin-Kurs: Als Krisenanlage versagt?

Neben dem Goldpreis richtet sich der Blick vieler Anleger auch auf den Bitcoin-Kurs. Die Kryptowährung wird häufig als digitales Pendant zu Gold betrachtet und gilt in bestimmten Investorengruppen als Absicherung in Krisenzeiten. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen wäre daher auch hier ein deutlicher Preisanstieg zu erwarten gewesen. Doch auch der Bitcoin-Kurs entwickelte sich anders.

Statt zu steigen, fiel der Bitcoin-Kurs auf eines der niedrigsten Niveaus der vergangenen zwei Jahre. Während Bitcoin im Oktober zeitweise über 113.000 Dollar notierte, liegt der Preis aktuell nur noch bei rund 75.000 Dollar. Zwischenzeitlich fiel er im vergangenen Monat sogar auf etwa 65.000 Dollar. Zwar gab es zuletzt eine leichte Erholung, doch der Abstand zu den Höchstständen bleibt groß. Viele Analysten gehen zudem davon aus, dass der Kurs wieder unter die Marke von 60.000 Dollar fallen könnte.

Unsicherheit über Marktmechanismen wächst

Die Gründe für die schwache Entwicklung von Gold und Bitcoin sind komplex. Genannt werden unter anderem Gewinnmitnahmen sowie technische Marktphänomene wie sogenannte „negative Gamma“-Effekte. Für viele Anleger bleibt die Entwicklung schwer nachvollziehbar. Die klassischen Muster scheinen nicht mehr zuverlässig zu funktionieren, was die Unsicherheit zusätzlich erhöht.

Vor diesem Hintergrund entscheiden sich einige Marktteilnehmer, vorerst Abstand von Gold und Kryptowährungen zu nehmen. Investitionen in Märkte, deren Dynamik nicht verstanden wird, gelten als besonders risikoreich. Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie stark sich die Mechanismen an den globalen Finanzmärkten verändert haben. Für europäische und insbesondere deutsche Anleger bedeutet dies eine wachsende Herausforderung bei der Portfolioallokation, da traditionelle Absicherungsstrategien zunehmend an Verlässlichkeit verlieren.

Goldpreis aktuell: Unsichere Zeiten ohne klare Zuflucht

Am Montag dominieren beim Goldpreis rote Vorzeichen. Kurz vor Handelsstart an den US-Börsen fällt der Goldpreis aktuell annähernd 0,8 Prozent auf weniger als 4.800 US-Dollar.

Die aktuelle Entwicklung bei Gold und Bitcoin zeigt, dass sich die Mechanismen der Finanzmärkte im Wandel befinden. Klassische Annahmen über sichere Häfen gelten nicht mehr uneingeschränkt. Steigende Zinsen, Währungseffekte und komplexe Marktstrukturen verändern die Dynamik spürbar.

Für Anleger bedeutet das eine neue Realität: Strategien müssen überdacht, Risiken neu bewertet werden. Besonders herausfordernd ist die Unsicherheit, da selbst erfahrene Marktteilnehmer die Bewegungen nur schwer erklären können. Wer investiert, sollte stärker diversifizieren und sich nicht ausschließlich auf traditionelle Schutzinstrumente verlassen. Die Suche nach Stabilität wird damit anspruchsvoller – aber auch entscheidender denn je.

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