Finanzen

US-Märkte im Überblick: Chip-Aktien erholen sich, Waffenstillstand hält

Zwischen geopolitischen Entwicklungen und überraschenden Marktbewegungen: Erfahren Sie, was die Börse aktuell antreibt.
Autor
Bonnier Investor
08.06.2026 22:16
Lesezeit: 2 min
US-Märkte im Überblick: Chip-Aktien erholen sich, Waffenstillstand hält
Die Entwicklung der US-Börsen beeinflusst Investoren und Märkte weltweit. (Foto: ymgerman/iStock) Foto: ymgerman/iStock

Geopolitische Entspannung sorgt für Aufatmen

US-Aktien tendierten am Montag höher, da sich die Chip-Aktien von dem Kursrutsch am Freitag erholten und die Anleger die Nachricht verarbeiteten, dass Israel und der Iran eine Deeskalation der Feindseligkeiten anstreben.

Am Montag erklärte US-Präsident Donald Trump, dass Israel und der Iran nach Luftangriffen, die erneute Ängste vor einer Eskalation geschürt hatten, über einen Waffenstillstand verhandeln.

Trump fügte hinzu, dass die US-Blockade der Straße von Hormus „bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens bestehen und vollumfänglich in Kraft bleiben“ werde.

Tech-Giganten und Chiphersteller im Fokus

An der Wall Street wurden die Kursgewinne vom technologielastigen Nasdaq-100-Index angeführt, der um 1,6 Prozent auf 29.414,26 Punkte kletterte. Darauf folgte der S&P 500, der um 0,3 Prozent zulegte, während der Dow Jones Industrial Average hingegen um 0,15 Prozent nachgab.

Die Aktien des Chipherstellers Intel verzeichneten am Montag einen Kurssprung und schossen um 11 Prozent in die Höhe, nachdem berichtet wurde, dass Google einen Auftrag zur Herstellung von über 3 Millionen seiner Chips für Künstliche Intelligenz (KI) erteilt hatte.

The Information berichtete am Montag, dass der zu Alphabet gehörende Technologiegigant die Entscheidung getroffen habe, Intel mit dem Auftrag zu betrauen, nachdem er die Technologie des Chipherstellers monatelang getestet hatte.

Andernorts im Technologiesektor sprangen die Aktien von Micron Technologies um fast 10 Prozent nach oben, während ASML und AMD um 3,6 Prozent beziehungsweise 5 Prozent zulegten.

Die Aktien von Elon Musks Tesla schlossen am Montag mit einem Plus von 4,55 Prozent, während Broadcom und Jensen Huangs Nvidia um 2,8 Prozent und 1,7 Prozent zulegten.

Im Gegensatz dazu führte Apple, das von CEO Tim Cook geleitet wird, die Verluste an der Wall Street an und gab bis zur Schlussglocke um fast 2 Prozent nach.

Darauf folgten die Google-Muttergesellschaft Alphabet und Microsoft, die um 1,3 Prozent beziehungsweise 1 Prozent nachgaben. Auch Mark Zuckerbergs Meta schloss im Minus und verlor am Montag 0,8 Prozent.

Ölmarkt spiegelt Nahost-Konflikt wider

Angriffe des Iran am Sonntag weckten Bedenken hinsichtlich der Stabilität des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran. Die Ölpreise stiegen, als Israel am Montag als Reaktion auf die iranischen Angriffe einen „großangelegten Angriff auf strategische Verteidigungssysteme“ durchführte.

Trump sagte jedoch, Israel und der Iran würden „einen sofortigen Waffenstillstand anstreben“ und die Verhandlungen schritten trotz der Angriffe voran. Zuvor hatte Trump angeordnet, dass der Iran und Israel mit ihren Angriffen „sofort aufhören müssen“.

Die Ölpreise, die am Montag zuvor noch für bis zu 100 US-Dollar pro Barrel gehandelt worden waren, pendelten sich nach Trumps Äußerungen bei rund 94 US-Dollar ein.

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