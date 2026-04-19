Technologie

KI-Modelle im Visier von Nachahmern: OpenAI, Google und Anthropic bauen Kooperation aus

Große KI-Unternehmen verstärken ihre Zusammenarbeit, um ihre Technologien vor unbefugter Nutzung und wachsender internationaler Konkurrenz zu schützen. Wie reagieren OpenAI, Google und andere Anbieter auf Versuche, ihre KI-Modelle systematisch nachzubilden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.04.2026 07:14
Lesezeit: 2 min
KI-Modelle im Visier von Nachahmern: OpenAI, Google und Anthropic bauen Kooperation aus
OpenAI, Google und andere KI-Unternehmen stärken ihre Zusammenarbeit, um ihre KI-Modelle vor Nachahmung und unbefugter Nutzung durch externe Akteure zu schützen (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum OpenAI, Google und Anthropic erstmals systematisch Informationen über Nachahmer teilen.
  • Wie die sogenannte Distillation chinesischen Anbietern ermöglicht, teure KI-Modelle günstig zu kopieren.
  • Welche strategischen Risiken für deutsche Unternehmen durch die verschärfte KI-Abschirmung entstehen.

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