Technologie

Neuer Audi RS5 kombiniert V6-Biturbo mit Elektro-Power

Audi bringt mit dem neuen RS5 erstmals einen Hochleistungs-Plug-in-Hybrid von Audi Sport. Setzt das Modell neue Maßstäbe für Performance und Effizienz im RS-Segment?
Autor
Miloš Milač
21.03.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Neuer Audi RS5 kombiniert V6-Biturbo mit Elektro-Power
Foto: Audi

Im Folgenden:

  • Warum der neue Audi RS5 mit 639 PS trotzdem bis zu 84 Kilometer rein elektrisch fährt.
  • Wie Audis elektromechanisches Torque-Vectoring innerhalb von 15 Millisekunden die Kraft verteilt.
  • Weshalb der RS5 als erster Hochleistungs-Plug-in-Hybrid die RS-Strategie von Audi Sport verändert.

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