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EuGH kippt Schienenmaut-Deckel: Drohen weniger Züge? Was Sie wissen sollten

Der Schienenmaut-Deckel steht vor dem Aus – mit weitreichenden Folgen für den Bahnverkehr in Deutschland. Das EuGH-Urteil zwingt die Branche zum Umdenken. Doch wer trägt künftig die Kosten der Schienennetz-Nutzung?