Panorama

Stillstand in Berlin: Wenn der Hauptbahnhof zur 150-Stufen-Falle wird

Pleite, planlos, kaputt: In Berlin scheitert der Alltag bereits an der Rolltreppe. Während Reisende am Hauptbahnhof unfreiwillige Hochleistungssport-Einlagen über 150 Stufen absolvieren, üben sich die Behörden im „Verantwortungs-Ping-Pong“. Zwischen eskalierender Bandenkriminalität und infrastrukturellem Offenbarungseid stellt sich die dringende Frage: Ist der einstige Sehnsuchtsort Berlin überhaupt noch steuerbar?