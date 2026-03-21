Politik

S.EU im Gesetzgebungsprozess: Neue EU-Unternehmensform mit 1 Euro Mindestkapital

Die EU-Kommission plant mit der S.EU eine einheitliche Unternehmensform mit 1 Euro Mindestkapital und schneller Online-Gründung. Wird sie Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken oder neue Konflikte um Sozialstandards auslösen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.03.2026 08:47
Lesezeit: 3 min
S.EU im Gesetzgebungsprozess: Neue EU-Unternehmensform mit 1 Euro Mindestkapital
Mit der S.EU will die EU eine einheitliche Unternehmensform mit 1 Euro Mindestkapital schaffen, die Gründungen beschleunigt und den Binnenmarkt stärker integrieren soll (Foto: dpa) Foto: Anna Ross

Im Folgenden:

  • Warum die EU mit der S.EU eine neue Unternehmensform mit nur 1 Euro Mindestkapital plant.
  • Welche Chancen und Risiken die geplante digitale EU-Gesellschaft für den Mittelstand birgt.
  • Weshalb Gewerkschaften die neue Rechtsform trotz Vereinfachungsversprechen scharf ablehnen.

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