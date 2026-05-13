Politik

Wahlumfrage in MV: AfD bleibt vorne, SPD holt auf

Vier Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sorgt eine neue Wahlumfrage für Bewegung im Parteienfeld. Während die AfD klar vorne liegt, kann die SPD aufholen. Besonders für CDU und kleinere Parteien wird die Lage zunehmend kritisch – droht ein politischer Machtwechsel?