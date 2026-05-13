Politik

Wahlumfrage in MV: AfD bleibt vorne, SPD holt auf

Vier Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sorgt eine neue Wahlumfrage für Bewegung im Parteienfeld. Während die AfD klar vorne liegt, kann die SPD aufholen. Besonders für CDU und kleinere Parteien wird die Lage zunehmend kritisch – droht ein politischer Machtwechsel?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.05.2026 08:58
Lesezeit: 2 min
Wahlumfrage in MV: AfD bleibt vorne, SPD holt auf
Die aktuelle Wahlumfrage zeigt klare Veränderungen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum verliert die CDU in Mecklenburg-Vorpommern deutlich an Zustimmung?
  • Welche Partei überrascht laut aktueller Wahlumfrage besonders stark?
  • Wie groß ist der Vorsprung der AfD aktuell noch?

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