Wirtschaft

Krankheitswelle: Warum die E-Krankschreibung nicht der Sündenbock ist

Die Rekordzahlen bei den Fehltagen liegen laut aktuellen Analysen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) weniger an der vereinfachten digitalen Krankmeldung als bisher vermutet. Vielmehr identifizieren die Forscher einen zweifachen Kultur- und Gesundheitswandel als Haupttreiber: Neben einer objektiven Zunahme von Atemwegsinfekten hat sich seit der Pandemie das Bewusstsein geschärft – wer ansteckend ist, bleibt zum Schutz der Kollegen heute eher konsequent zu Hause.