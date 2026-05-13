Politik

Mageres Ergebnis nach Nachtsitzung: Koalition vertagt Reform-Details

Sechs Stunden Verhandlungsmarathon, aber kaum konkrete Beschlüsse: Union und SPD haben sich im Kanzleramt zwar auf einen „Arbeitsprozess“ für anstehende Sozial- und Steuerreformen geeinigt, lassen die Öffentlichkeit über die genaue Ausgestaltung jedoch vorerst im Dunkeln.