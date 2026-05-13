Wirtschaft

Hoffnung auf 1.000 Euro zerstört: Unionsfraktion verweigert Arbeitnehmern die Entlastungsprämie

Die geplante steuerfreie Entlastungsprämie für Arbeitnehmer wird nicht kommen. Nachdem der Bundesrat das Vorhaben bereits gestoppt hatte, bestätigte die Unionsführung nun offiziell das Ende des Projekts. Ein Ausgleich für die hohen Kraftstoffpreise über dieses Modell ist damit Geschichte.