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Milan Nedeljković als neuer CEO: Warum die BMW-Aktie auf operative Stärke setzt

Die BMW-Aktie rückt mit Milan Nedeljković in eine neue Bewährungsphase, in der operative Stärke und industrielle Präzision mehr zählen könnten als große Ankündigungen. Kann der neue Vorstandschef BMW so ausrichten, dass Effizienz, Transformation und Kapitalmarktvertrauen zusammenfinden?