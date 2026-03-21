Unternehmen

Pentagon und Anthropic im Konflikt: KI im Militäreinsatz entfacht Debatte

Der Konflikt zwischen dem KI-Unternehmen Anthropic und dem Pentagon zeigt, wie eng Technologieunternehmen inzwischen in militärische Entscheidungsprozesse eingebunden sind. Doch was bedeutet es für die Kriegsführung, wenn künstliche Intelligenz bei der Analyse und Auswahl militärischer Ziele eine immer größere Rolle spielt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.03.2026 07:11
Lesezeit: 3 min
Pentagon und Anthropic im Konflikt: KI im Militäreinsatz entfacht Debatte
Der Konflikt zwischen Anthropic und dem Pentagon macht sichtbar, wie umstritten der Einsatz von KI bei militärischer Zielanalyse und Entscheidungsfindung geworden ist (Foto: iStock.com, icholakov) Foto: icholakov

Im Folgenden:

  • Warum das Pentagon den KI-Entwickler Anthropic erstmals als Sicherheitsrisiko eingestuft hat.
  • Wie Anthropics Modell Claude offenbar bei US-Militäroperationen gegen den Iran eingesetzt wurde.
  • Weshalb der Streit zwischen Anthropic und dem Pentagon auch für die Bundeswehr relevant wird.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

S.EU im Gesetzgebungsprozess: Neue EU-Unternehmensform mit 1 Euro Mindestkapital
DWN
Politik
Politik S.EU im Gesetzgebungsprozess: Neue EU-Unternehmensform mit 1 Euro Mindestkapital
21.03.2026

Die EU-Kommission plant mit der S.EU eine einheitliche Unternehmensform mit 1 Euro Mindestkapital und schneller Online-Gründung. Wird sie...

Pentagon und Anthropic im Konflikt: KI im Militäreinsatz entfacht Debatte
DWN
Unternehmen
Unternehmen Pentagon und Anthropic im Konflikt: KI im Militäreinsatz entfacht Debatte
21.03.2026

Der Konflikt zwischen dem KI-Unternehmen Anthropic und dem Pentagon zeigt, wie eng Technologieunternehmen inzwischen in militärische...

Der Bosch-Dominoeffekt: Wie Deutschland seine Industrie verliert
DWN
Unternehmen
Unternehmen Der Bosch-Dominoeffekt: Wie Deutschland seine Industrie verliert
21.03.2026

Was bei Bosch in Waiblingen beginnt, endet in einer existenziellen Zerreißprobe für den gesamten Industriestandort. Wir erleben gerade...

US-Börsen: Rückgang der US-Aktien verschärfte sich die vierte Woche in Folge
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Rückgang der US-Aktien verschärfte sich die vierte Woche in Folge
20.03.2026

Die US-Aktien gaben am Freitag weiter nach und die Ölpreise stiegen, da der seit fast drei Wochen andauernde Nahostkonflikt keine...

Spritpreise im Vergleich: Deutschland verliert Sonderrolle
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Spritpreise im Vergleich: Deutschland verliert Sonderrolle
20.03.2026

Lange galt Deutschland als Spitzenreiter bei steigenden Spritpreise – doch das Blatt scheint sich zu wenden. In vielen EU-Staaten ziehen...

Straße von Hormus bleibt blockiert: 40.000 Seeleute ohne Ausweg
DWN
Politik
Politik Straße von Hormus bleibt blockiert: 40.000 Seeleute ohne Ausweg
20.03.2026

Tausende Seeleute sitzen im Persischen Golf fest, während der Iran-Krieg zentrale Handelsrouten blockiert und die Lage auf See weiter...

Bulthaup: Brauchen wir noch Küchen im Zeitalter künstlicher Intelligenz?
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt Bulthaup: Brauchen wir noch Küchen im Zeitalter künstlicher Intelligenz?
20.03.2026

Der Name Bulthaup steht seit Jahrzehnten für Luxus-Küchen aus Deutschland. In Zeiten der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz...

Krieg gegen Iran: Wie erfolgreich ist Israels Strategie? Und was ist das Ziel?
DWN
Politik
Politik Krieg gegen Iran: Wie erfolgreich ist Israels Strategie? Und was ist das Ziel?
20.03.2026

Der Konflikt zwischen Israel, Iran und der Hisbollah erreicht eine neue Eskalationsstufe. Militärische Erfolge stehen wachsenden...