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Pentagon und Anthropic im Konflikt: KI im Militäreinsatz entfacht Debatte

Der Konflikt zwischen dem KI-Unternehmen Anthropic und dem Pentagon zeigt, wie eng Technologieunternehmen inzwischen in militärische Entscheidungsprozesse eingebunden sind. Doch was bedeutet es für die Kriegsführung, wenn künstliche Intelligenz bei der Analyse und Auswahl militärischer Ziele eine immer größere Rolle spielt?