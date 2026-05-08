Wirtschaft

Trendwende an der Zapfsäule: Kraftstoffpreise fallen auf tiefsten Stand seit März

Aufatmen für Autofahrer: Die Spritpreise sinken deutlich und erreichen das niedrigste Niveau seit zwei Monaten. Sinkende Ölpreise und der verzögert greifende Tankrabatt drücken den Preis für E10 im bundesweiten Schnitt erstmals wieder nachhaltig unter die Marke von zwei Euro.