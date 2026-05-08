Wirtschaft

Trendwende an der Zapfsäule: Kraftstoffpreise fallen auf tiefsten Stand seit März

Aufatmen für Autofahrer: Die Spritpreise sinken deutlich und erreichen das niedrigste Niveau seit zwei Monaten. Sinkende Ölpreise und der verzögert greifende Tankrabatt drücken den Preis für E10 im bundesweiten Schnitt erstmals wieder nachhaltig unter die Marke von zwei Euro.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
08.05.2026 10:19
Lesezeit: 1 min
Trendwende an der Zapfsäule: Kraftstoffpreise fallen auf tiefsten Stand seit März
Kraftstoffpreise erreichen den tiefsten Stand seit März. Warum E10 und Diesel sinken und ob der Tankrabatt endlich ankommt, erfahren Sie hier (Foto: dpa). Foto: Thomas Warnack

Im Folgenden:

  • Warum der Spritpreis erstmals seit März wieder unter zwei Euro gefallen ist.
  • Weshalb der Tankrabatt noch immer nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben wird.
  • Welche Regionen Deutschlands aktuell die günstigsten Kraftstoffpreise verzeichnen.

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