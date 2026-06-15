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Fußball-WM 2026: Milliarden fließen in wenige Taschen

Die in Nordamerika beginnende Fußball-WM 2026 ist größer als je zuvor. Von den astronomischen Einnahmen dieses Sportfestes profitieren jedoch weder die Gastgeber noch die Fußballfans.
Autor
avtor
Indrek Lepik
15.06.2026 18:37
Lesezeit: 10 min
Fußball-WM 2026: Milliarden fließen in wenige Taschen
Laut FIFA-Chef Gianni Infantino haben sich die Amerikaner einfach an teure Tickets gewöhnt. Donald Trump, der einen Platz in der ersten Reihe ergattert hat, würde selbst kein solches Geld bei der Fußball-WM 2026 bezahlen. (Foto: dpa) Foto: Andrew Harnik

Im Folgenden:

  • Warum die gigantischen Milliarden-Einnahmen der Fifa für amerikanische Gastgeberstädte oft zum Verlustgeschäft werden.
  • Wie die Fifa durch horrende Ticketpreise und einen eigenen Zweitmarkt ihre Gewinne gezielt maximiert.
  • Was die Einführung verpflichtender Trinkpausen über die lukrative neue Vermarktungsstrategie des Fußballs verrät.

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Indrek Lepik
Indrek Lepik ist Außenreporter bei Äripäev, einer estnischen Wirtschaftspublikation aus dem Bonnier-Konzern.
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