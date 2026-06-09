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Fußball-Weltmeisterschaft: Fünf Aktien, die von der Fußball-Euphorie profitieren könnten

Und was sagen die Analysten zu diesen Aktien? Was sollte man halten, was kaufen, was verkaufen?
Autor
avtor
Klara Sternad
09.06.2026 09:23
Lesezeit: 5 min
Fußball-Weltmeisterschaft: Fünf Aktien, die von der Fußball-Euphorie profitieren könnten
Frankreich gehört zusammen mit Kylian Mbappé erneut zu den Favoriten der Weltmeisterschaft. (Foto: dpa) Foto: Claude Paris

Im Folgenden:

  • Welche fünf Fifa-Sponsoren Anleger jetzt genauer unter die Lupe nehmen sollten.
  • Warum Adidas trotz schwacher Aktienentwicklung im WM-Rampenlicht steht.
  • Was Analysten zu Visa, Coca-Cola, Aramco und Lenovo vor der WM empfehlen.

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Fußball-Weltmeisterschaft: Fünf Aktien, die von der Fußball-Euphorie profitieren könnten
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Finanzen Fußball-Weltmeisterschaft: Fünf Aktien, die von der Fußball-Euphorie profitieren könnten
09.06.2026

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