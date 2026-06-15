Wirtschaft

Investoren verlieren Geduld: Merz-Beauftragter Blessing warnt vor Ernüchterung

Deutschland gilt international weiterhin als verlässlicher und stabiler Standort. Dennoch wächst bei manchen Investoren die Skepsis gegenüber dem Reformtempo der Bundesregierung. Welche Entscheidungen könnten nun darüber bestimmen, ob das Vertrauen zurückkehrt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.06.2026 15:10
Lesezeit: 1 min
Investoren verlieren Geduld: Merz-Beauftragter Blessing warnt vor Ernüchterung
Investitionsbeauftragter Martin Blessing sieht Ernüchterung bei Investoren. (Foto: dpa) Foto: Andreas Gora

Im Folgenden:

  • Warum wächst die Ernüchterung unter Investoren trotz neuer Milliardenprogramme?
  • Welche Reform gilt plötzlich als entscheidender Lackmustest?
  • Weshalb bewerten ausländische Geldgeber Deutschland oft positiver?

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