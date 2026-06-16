Wirtschaft

Tankrabatt verpufft: Millionen bleiben bei den Konzernen

Der Tankrabatt sollte Autofahrer entlasten – doch nach Einschätzung von Experten kam ein Teil der Milliarden gar nicht bei ihnen an.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.06.2026 13:46
Lesezeit: 3 min
Tankrabatt verpufft: Millionen bleiben bei den Konzernen
Der Tankrabatt kam laut Experten nicht vollständig bei Verbrauchern an. (Foto: dpa) Foto: Robert Michael

Im Folgenden:

  • Warum Millionen Euro des Tankrabatts nicht bei den Verbrauchern ankamen.
  • Weshalb Experten ein strukturelles Wettbewerbsproblem vermuten.
  • Warum der Süden Deutschlands deutlich schlechter abschnitt.

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