Politik

EU stimmt US-Zolldeal zu – und droht mit Gegenzöllen

Die EU macht den Weg für das Zollabkommen mit den USA frei, baut aber ein Sicherheitsnetz gegen neue Alleingänge aus Washington ein. Sollte Donald Trump erneut an der Zollschraube drehen, will Brüssel die eigenen Zugeständnisse wieder zurücknehmen.