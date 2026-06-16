Unternehmen

Kostenfalle Deutschland: Was Betriebe heute wirklich zahlen

Energie doppelt so teuer wie in den USA, Lohnstückkosten 22 Prozent über globalem Schnitt, Bürokratie bindet 7 Prozent der Arbeitszeit, Unternehmenssteuer auf vierthöchsten OECD-Platz. Vier Kostentreiber, die deutsche Betriebe 2026 benachteiligen und was Unternehmer dagegen tun können.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
16.06.2026 12:17
Aktualisiert: 01.01.2030 11:22
Lesezeit: 7 min
Kostenfalle Deutschland: Was Betriebe heute wirklich zahlen
Energie, Lohnkosten, Bürokratie, Steuern: Warum deutsche Betriebe 2026 stark benachteiligt sind – und welche Stellschrauben wirklich helfen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum deutsche Lohnstückkosten 22 Prozent über dem globalen Durchschnitt liegen.
  • Wie Bürokratiepflichten einem Mittelständler bis zu 3,2 Prozent des Jahresumsatzes kosten.
  • Weshalb immer mehr Familienunternehmen ihre Nachfolge neu überdenken müssen.

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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