Technologie

Batterie-Boom treibt Deutschland in neue China-Abhängigkeit

Deutschlands Batterieproduktion erreicht einen Rekordwert – doch mit dem Boom wächst zugleich die Abhängigkeit von China. Die Branche warnt vor gefährlichen Risiken für Industrie, Verteidigung und den Standort Europa.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.06.2026 17:23
Lesezeit: 1 min
Batterie-Boom treibt Deutschland in neue China-Abhängigkeit
Eine gebrauchte Hochvoltbatterie aus einem zerlegten VW ID.3. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum die Batterieproduktion in Deutschland einen Rekord erreicht.
  • Weshalb die Abhängigkeit von China weiter wächst.
  • Welche Gefahr die Industrie für die Verteidigung sieht.

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