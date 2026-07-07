Samsung überrascht mit Rekordgewinn – doch die Aktie fällt erstmal

Der KI-Boom beschert Samsung den höchsten Quartalsgewinn der Firmengeschichte. Die Samsung-Aktie fällt dennoch erstmal vom Podest. (Foto: dpa) Foto: -

Samsung verdient Milliarden – Anleger verkaufen

Erneut fährt Südkoreas größtes Unternehmen Rekordgewinne ein: Samsung Electronics geht in seinem aktuellen Geschäftsbericht für das zweite Quartal von einem Betriebsgewinn von 89,4 Billionen Won (rund 51 Mrd. Euro) aus – so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg des Betriebsgewinns um mehr als 1.800 Prozent.

Damit verbucht Samsung das dritte Geschäftsquartal in Folge den jeweils höchsten Wert seiner Unternehmensgeschichte. Zum Vergleich: Der operative Gewinn für das gesamte Jahr 2025 betrug 43,6 Billionen Won und damit weniger als die Hälfte der aktuell prognostizierten Quartalszahlen. Den tatsächlichen Nettogewinn weist Samsung in seinem Geschäftsbericht – wie auch in früheren Geschäftsberichten – nicht separat aus.

Der Grund für die rasant steigenden Profite ist der anhaltende Boom rund um künstliche Intelligenz. Weltweit ist die Nachfrage nach Rechenzentren und leistungsstarken Computerprozessoren regelrecht explodiert. Sämtliche technischen Geräte benötigen zudem Speicherchips – jenes Segment also, in dem Samsung Electronics weltweit Marktführer ist. Weil die Nachfrage die Produktionskapazitäten deutlich übersteigt, profitierte Samsung zusätzlich von den stark gestiegenen Halbleiterpreisen.

Samsung-Aktie: Rekordgewinn reicht den Anlegern nicht

Umso überraschender wirkt zunächst die Reaktion der Märkte: Der Aktienkurs von Samsung Electronics brach am Dienstag bis Handelsschluss um knapp 7 Prozent ein. Zeitweise lag das Minus sogar bei rund 10 Prozent.

Ein Grund dafür ist laut Experten, dass der Markt die starken Gewinnzahlen bereits seit Monaten weitgehend eingepreist hatte. Die Erwartungen vieler Investoren sind inzwischen so hoch, dass sie selbst ein historisch guter Geschäftsbericht kaum noch übertreffen kann.

Die Samsung-Aktien seien bereits so hoch bewertet gewesen, dass die Erwartungen kaum noch übertroffen werden konnten ("priced for perfection"), stellte Marktbeobachter Stephen Innes fest. Der "erste KI-Stresstest" habe nun nicht geklappt.

Von Ende 2025 bis Mitte Juni hatten die Samsung-Papiere etwa 170 Prozent gewonnen, bevor zuletzt bereits eine Korrektur einsetzte. Nach dem Einbruch infolge der Eckdaten steht im bisherigen Jahresverlauf dennoch ein Plus von knapp 140 Prozent auf dem Kurszettel.

Hinzu kommt die von vielen Branchenbeobachtern geteilte Annahme, dass die KI-Investitionen, die die Halbleiterindustrie antreiben, nicht dauerhaft in einem derart rasanten Tempo weitergehen werden. Viele Investoren verkauften ihre Aktien daher, um bereits erzielte Gewinne abzusichern.

KI-Boom: Hohe Gewinne treffen auf gewaltige Investitionen

Nicht wenige Ökonomen sprechen bereits vom ersten ernsthaften KI-Stresstest, der sich am Beispiel Samsung Electronics zeigen könnte: Trotz eines hervorragenden Geschäftsberichts reagieren die scheinbar überhitzten Märkte enttäuscht – nicht zuletzt, weil die führenden KI-Unternehmen bislang keine nachhaltigen Geschäftsmodelle vorgelegt haben, mit denen sie angesichts der gewaltigen Investitionssummen entsprechende Renditen erzielen können.

Samsung steht zudem unter Druck durch den heimischen Konkurrenten SK Hynix, der im Zuge des KI-Booms einen noch spektakuläreren Siegeszug hingelegt hat. Der Technologiekonzern mit Sitz in der südkoreanischen Stadt Icheon profitiert davon, dass er sich früh auf die Entwicklung sogenannter HBM-Chips (High Bandwidth Memory) spezialisiert hatte – einer Technologie, die derzeit besonders gefragt ist. Längst gilt SK Hynix als wichtigster Zulieferer von HBM-Chips für den US-Marktführer Nvidia .

Im Juni hatte SK Hynix Samsung Electronics als größtes südkoreanisches Unternehmen nach Marktkapitalisierung sogar abgelöst – wenn auch nur kurzzeitig. Nach aktuellem Stand führt Samsung die Rangliste wieder an.

Trotz hoher Betriebsgewinne fallen auch die Investitionsausgaben der Unternehmen enorm aus. Erst Ende Juni stellte Südkoreas Präsident Lee Jae Myung das wohl größte industriepolitische Projekt in der Geschichte des Landes vor. Demnach sollen Gelder im dreistelligen Milliardenbereich in die Chipproduktion, Rechenzentren und Robotik fließen. Im Zentrum steht ein umgerechnet rund 450 Milliarden Euro teures Halbleiter-Ökosystem im Südwesten des Landes, das mehrheitlich von Samsung Electronics und SK Hynix errichtet wird. Weiterlesen KI-Infrastruktur: Der Hype um künstliche Intelligenz hat neue Gewinner

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Rekordgewinne: Streit um Verteilung wächst

In Südkorea haben die extrem hohen Unternehmensgewinne der großen Halbleiterproduzenten Samsung Electronics und SK Hynix zudem eine öffentlich geführte Verteilungsdebatte ausgelöst. Ende Mai nahmen Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft nach einer Streikdrohung einen Kompromissvorschlag des Managements an, der Jahresprämien von mehreren Hunderttausend Euro für jeden Mitarbeiter der hochprofitablen Halbleitersparte vorsieht. Zeitweise hatte Präsident Lee die Forderungen einiger Halbleitergewerkschaften als "exzessiv" kritisiert.

Während die Technologieunternehmen des Landes von der anhaltenden KI-Nachfrage profitieren und hohe Löhne sowie Prämien zahlen, entwickelt sich die Lage in vielen anderen Industriezweigen Südkoreas derzeit deutlich schwieriger. So ist die Arbeitslosenquote in der besonders betroffenen Altersgruppe unter 30 Jahren zuletzt spürbar gestiegen. Zudem wächst die Sorge, dass der KI-Boom, von dem die südkoreanische Techbranche profitiert, zugleich zahlreiche Arbeitsplätze insbesondere im verarbeitenden Gewerbe überflüssig machen könnte.

Bei den Geschäftszahlen von Samsung Electronics handelt es sich um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich Ende des Monats.