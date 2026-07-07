Finanzen

KI-Infrastruktur: Der Hype um künstliche Intelligenz hat neue Gewinner

Nvidia ist der Star des KI-Booms, doch im Schatten der Chipgiganten entsteht eine zweite Gewinnerwelle. Rechenzentren brauchen Strom, Stahl, Kupfer, Kühlung, Glasfaser und Grundstücke. Genau deshalb rücken plötzlich Unternehmen ins Zentrum, die lange als alte Industrie galten. Für Deutschland stellt sich damit eine entscheidende Frage: Wer verdient an der physischen Infrastruktur der künstlichen Intelligenz?