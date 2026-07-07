Technologie

Cybersicherheitsgesetz: Der Staat rüstet auf – der Mittelstand bleibt verwundbar

Der Staat rüstet auf – doch im digitalen Ernstfall bleibt Ihr Unternehmen auf sich allein gestellt. Zwar will die Bundesregierung Cyberangriffe künftig früher erkennen, besser aufklären und in schweren Fällen aktiver unterbinden, doch dieser Gesetzentwurf ist kein Schutzschild für den eigenen Betrieb. Die größte Schwachstelle vieler Mittelständler liegt nicht in Berlin, sondern in der eigenen Organisation.
Autor
avtor
Anika Völger
07.07.2026 12:09
Lesezeit: 3 min
Cybersicherheitsgesetz: Der Staat rüstet auf – der Mittelstand bleibt verwundbar
Der Staat stärkt die Cyberabwehr. Doch für Unternehmen bleibt entscheidend, ob Backups, Notfallpläne und IT-Schutz im Ernstfall funktionieren. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Was hinter den neuen Abwehrplänen der Bundesregierung steckt.
  • Warum mehr staatliche Befugnisse Unternehmen nur begrenzt schützen.
  • Welche Fragen Unternehmer jetzt stellen müssen, bevor der Ernstfall eintritt.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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