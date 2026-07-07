Technologie

Cybersicherheitsgesetz: Der Staat rüstet auf – der Mittelstand bleibt verwundbar

Der Staat rüstet auf – doch im digitalen Ernstfall bleibt Ihr Unternehmen auf sich allein gestellt. Zwar will die Bundesregierung Cyberangriffe künftig früher erkennen, besser aufklären und in schweren Fällen aktiver unterbinden, doch dieser Gesetzentwurf ist kein Schutzschild für den eigenen Betrieb. Die größte Schwachstelle vieler Mittelständler liegt nicht in Berlin, sondern in der eigenen Organisation.