Technologie

Fusionsreaktor: Münchner Start-up sammelt 411 Millionen Euro ein

Die Fusionsenergie galt lange als Zukunftsmusik – jetzt fließen Hunderte Millionen Euro in ein deutsches Start-up mit großen Plänen. Proxima Fusion will mit einer neuen Reaktortechnik den Weg zu einem kommerziellen Fusionskraftwerk ebnen und steigt zum Milliarden-Start-up auf.