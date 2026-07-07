Politik

Gericht verurteilt Le Pen zu einem Jahr Haft mit Fußfessel

Nur wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl fällt ein Schuldspruch: Für Frankreichs Rechtsnationale Marine Le Pen ist das eine Niederlage, aber nicht zwingend das Ende eines Traums. Wieso?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.07.2026 14:32
Aktualisiert: 07.07.2026 14:32
Lesezeit: 3 min
Gericht verurteilt Le Pen zu einem Jahr Haft mit Fußfessel
Fußfessel: Das Berufungsgericht bestätigt den Schuldspruch gegen Marine Le Pen. (Foto: dpa) Foto: Aurelien Morissard

Im Folgenden:

  • Warum Marine Le Pen trotz Schuldspruchs noch auf eine Kandidatur hoffen kann.
  • Welche Folgen das Urteil für die Präsidentschaftswahl hat.
  • Weshalb eine Fußfessel Le Pens Wahlkampf massiv erschweren könnte.

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