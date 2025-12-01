NATO-Krise: Ex-Spitzenoffizier fordert im DWN-Interview totale Umstellung von Gesellschaft und Wirtschaft

Rob Bauer war bis Januar 2025 ein Top-Offizier in der NATO. Jetzt spricht er scharf über das Risiko eines großen Krieges. (Foto: dpa)

Ex-NATO-General warnt vor realer Kriegsgefahr

Die Warnungen des früheren NATO-Spitzenoffiziers Rob Bauer fallen in eine Zeit wachsender sicherheitspolitischer Spannungen in Europa. Während Russland und China ihre strategischen Ambitionen ausweiten und die geopolitische Ordnung ins Wanken gerät, fordert Bauer eine grundlegende Neuorientierung westlicher Gesellschaften und Volkswirtschaften. Seine Einschätzungen, die er in einem ausführlichen Gespräch mit unseren Kollegen der dänischen Wirtschaftszeitung Børsen teilte, zeichnen ein Bild der kommenden Jahre, das auch Europa nicht ignorieren kann.

Rob Bauer möchte, dass wir uns alle etwas zutiefst Beängstigendes vorstellen: Wir sollen uns Kolonnen von Panzern und Militärfahrzeugen auf unseren Straßen und Eisenbahnstrecken vorstellen, die auf dem Weg in den Krieg sind und den zivilen Verkehr lahmlegen. Wir sollen uns zunehmende Gewalt auf den Straßen vorstellen, weil die Menschen frustriert und verängstigt sind. Wir sollen uns vorstellen, dass führende Politiker und Topmanager der Militärindustrie liquidiert werden. Wir sollen uns vorstellen, dass unsere Brücken und Häfen im Krieg militärische Ziele des Feindes werden, dass Cyberangriffe unsere Krankenhäuser, Banken und Schulen tagelang lahmlegen, dass kein Wasser aus den Leitungen kommt, dass kein Strom in den Kabeln fließt, dass kein Benzin an den Zapfsäulen ist, dass es keine Verbindung gibt, wenn wir versuchen, unsere Familien anzurufen. Kurz gesagt: Wir sollen uns vorstellen, dass „unser Leben von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt wird“, sagt er.

Ja, es ist ein düsteres Bild. Und es wird nicht weniger düster, wenn man den Absender bedenkt.

Rob Bauer ist nämlich kein zufälliger Internetkrieger in einem überdrehten Kommentarbereich. Er ist eine der einflussreichsten Stimmen der Welt, wenn es um Militärstrategie geht. Der 63-jährige niederländische Admiral war bis Januar Vorsitzender des NATO-Militärausschusses und damit der höchstrangige Offizier der Allianz. In dieser Rolle diente er fast vier Jahre als oberster militärischer Berater der Generalsekretäre Jens Stoltenberg und Mark Rutte in einer weltgeschichtlich bedeutsamen Epoche, in der der Krieg nach Europa zurückkehrte.

DWN: Was wollen Sie mit Ihren Worten erreichen?

Rob Bauer: Ich bin mir sehr bewusst, dass das heftig ist, aber die Zeit, in der wir versucht haben, diese Diskussion in Zucker zu hüllen, ist vorbei. Wenn wir das nicht sehr ernst nehmen, bekommen wir ein sehr großes Problem. Die Menschen müssen verstehen, dass das ernst ist und dass wir die vollen Konsequenzen des Krieges jeden einzelnen Tag spüren würden, wenn er kommt, selbst wenn er physisch ein paar Hundert Kilometer entfernt beginnt. Wir befinden uns in einer Situation, in der unsere Gegner den Zeitplan bestimmen, und das erfordert ein völlig neues Denken.

Das gefährliche Szenario

Rob Bauer glaubt nicht, dass die aktuellen Friedensverhandlungen zwischen den USA, Russland und der Ukraine Erfolg haben werden. Denn er verweist immer wieder auf eine Gefahr, die er als „die größte Sorge der NATO im Moment“ beschreibt. Die Gefahr besteht darin, dass gleichzeitig Krieg zwischen China und Taiwan und zwischen Russland und Europa ausbricht. „Wenn China sich in den kommenden Jahren dazu entscheidet, Taiwan anzugreifen, wäre es im Interesse der Chinesen, wenn Russland die USA mit einem noch größeren Konflikt in Europa ablenkt“, sagt er. „Das kann bedeuten, dass Putin einen groß angelegten Krieg gegen Europa beginnt, dass Russland hybride Angriffe in sehr großem Maßstab durchführt oder eine Kombination davon.“

Genau vor diesem Szenario warnte kürzlich auch Andrea Kendall-Taylor, eine der führenden Sicherheitsexpertinnen der USA. Zusammen mit drei anderen Forschern untersuchte sie dieses Szenario. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die USA nicht in der Lage sein werden, gleichzeitig China im Pazifik und Russland in Europa in ausreichendem Umfang zu konfrontieren. Direkt gefragt lehnte sie allerdings die Möglichkeit ab, dass Putin und Xi Jinping dieses Szenario direkt koordinieren würden.

Rob Bauer sieht das anders. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie auf die Idee kommen könnten, zu koordinieren. Sie werden ihren militärischen Führungskräften befehlen, sich zusammenzusetzen, um einen Plan auszuarbeiten, der dies möglich macht“, sagt er. „Aus ihrer Perspektive ergibt das sowohl militärisch als auch geopolitisch Sinn.“

DWN: Das ist ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Weltkrieg, von dem Sie sprechen?

Rob Bauer: Ja, das ist es. Das ist das Risiko, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.

Rob Bauer betont, dass Xi Jinping Taiwan am liebsten ohne militärische Gewalt übernehmen würde, dass die chinesische Führung diese Möglichkeit jedoch sehr genau prüft und dass sowohl Putin als auch Xi Jinping dieses Szenario interessant finden. Deshalb sei es völlig unverantwortlich, es nicht ernst zu nehmen und sich im Westen darauf vorzubereiten.

DWN: Kann die NATO, deren Führung Sie bis vor kurzem angehörten, einen Krieg gegen China um Taiwan und gleichzeitig gegen Russland in Europa gewinnen?

Rob Bauer: Am Ende sind unsere wirtschaftliche und militärische Macht so groß, dass ich das glaube. Aber es wäre eine extreme Herausforderung, wir würden leiden und es würde sehr lange dauern. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir beginnen, das ernst zu nehmen. Je mehr wir uns auf Krieg vorbereiten, desto geringer ist das Risiko, dass er kommt.

Es ist auch Ihr Problem

Als Rob Bauer kürzlich seinen Vortrag vor Hunderten von Bankern und Investoren auf der Danske-Bank-Konferenz mit dem Titel „Navigating Tomorrow“ hielt, wandte er sich plötzlich direkt an das Publikum. Es sei notwendig, aufzuhören zu glauben, dass Aufrüstung und Krieg Probleme anderer seien. „Ich höre oft Banker sagen, dass das das Problem der Streitkräfte ist. Dafür zahlen wir schließlich Steuern“, sagte er. „Aber es ist euer Problem. Es ist mein Problem. Denn wir leben hier.“

Er fuhr fort: „Die Berufssoldaten werden für uns in den Krieg ziehen. Aber schon nach den ersten Tagen werden die ersten verletzt oder getötet werden. Und woher glaubt ihr, dass die neuen Soldaten kommen? Sie kommen auch aus diesem Publikum, ob ihr wollt oder nicht. Denn wenn ihr nichts tut, werdet ihr euer Land verlieren.“ Laut Rob Bauer geht es ihm darum, dass die Gesellschaft verstehen muss, was geschehen kann. „Im Militär und auf der höchsten politischen Ebene gibt es das notwendige Gefühl der Dringlichkeit. Aber gleich darunter und im Rest der Gesellschaft fehlt es völlig, besonders in Ländern weit entfernt von der östlichen NATO-Flanke“, sagt er. „Wir sind weit davon entfernt, dass genug Menschen sich die Frage stellen: Was kann ich tun, wenn der Krieg kommt?“

Seiner Ansicht nach müssen wir schnell eine „riesige Transformation“ durchführen. Wir müssen einen „Whole-of-Society-Ansatz“ verfolgen. „Wir haben noch Zeit, bevor Russland bereit für einen größeren Krieg ist, aber das Zeitfenster wird immer kleiner“, sagt er. „Viel zu viele glauben immer noch, dass wir eine Wahl haben, dass es viel Zeit gibt und dass wir weiter Caffè Latte mit Hafermilch trinken können. Dass ich verrückt bin. Aber ich bin nicht verrückt. Das ist ernst, und es eilt. Wenn man einen Ukrainer fragt, was das Wichtigste auf der Welt ist, sagen sie, den Krieg zu gewinnen. Deshalb ist alles in ihrem Land auf die Unterstützung des Militärs ausgerichtet. So weit sind wir in Europa nicht annähernd.“

DWN: Aber das müssen wir in Ihren Augen?

Rob Bauer: Ja.

Früh nach Hause gehen, um Kinder abzuholen

Rob Bauer erzählt, dass er kürzlich mit einem Ukrainer gesprochen hat, der Waffen produziert. Dieser erklärte ihm, dass seine Mitarbeiter zwölf Stunden am Tag von Montag bis Freitag arbeiten, also etwa 240 Stunden pro Monat. So sei es auch in Russland, fügt er hinzu. „Aber was tun wir in Europa? Wir arbeiten vielleicht 40 Stunden pro Woche, wenn wir extrem großzügig sind, wahrscheinlich sogar weniger“, sagt er: „Die Freundin meines Sohnes studiert in Dänemark. Sie sagt, es sei ein wundervolles Land, aber dass alle um 16 Uhr nach Hause gehen, um Kinder abzuholen. Das ist schön, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber jetzt sind wir in einer Situation, in der wir überlegen müssen, ob wir weiterhin Weltmeister im Teilzeitarbeiten sein wollen.“

Er ist außerdem der Ansicht, dass große institutionelle Investoren in hohem Maße investieren müssen, um die europäische Waffenproduktion zu steigern. Investoren müssen laut Bauer „eine Seite wählen“. „Dies ist keine Zeit, in der man auf kurzfristige Interessen für die Aktionäre schauen sollte. Die Welt hat sich verändert, und wir müssen uns mit ihr verändern“, sagt er. „Vielleicht bringen Investitionen in die Verteidigung kurzfristig nicht so hohe Renditen wie Big Tech. Aber die ukrainische Wirtschaft brach zusammen, als der Krieg kam, und das wird hier genauso passieren, wenn es geschieht. Wenn man das nicht versteht, auch als Geschäfts- oder Investmentmensch, ist man einfach dumm.“

Er kann sich eine „Revolution in der öffentlich-privaten Zusammenarbeit“ vorstellen, bei der Regierungen und Investoren gemeinsam die Verteidigungsproduktion ausbauen. Er stimmt auch dem früheren NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen zu, der kürzlich vorgeschlagen hat, große Teile der europäischen Industrie auf Waffenproduktion umzustellen. „Wir müssen die Industrie und die Arbeiter, die wir haben, für militärische Zwecke nutzen“, sagt Rob Bauer.

DWN: Sonst glauben Sie nicht, dass wir rechtzeitig bereit werden?

Rob Bauer: Nein.

DWN: Wir leben in demokratischen Gesellschaften mit Marktwirtschaft. Wie soll man solche weitreichenden Veränderungen einfach durchsetzen?

Rob Bauer: Nun, es ist schwer, so etwas in einer Demokratie zu tun, weil wir einander überzeugen müssen. Aber während der Pandemie hat es funktioniert. Wir alle haben die Krise gesehen und Berge in kurzer Zeit versetzt. Wir können das wieder tun, wenn wir uns zusammenreißen.

DWN: Aber Sie erkennen an, dass es Maßnahmen erfordern würde, die wir normalerweise nicht mit liberalen Marktwirtschaften verbinden?

Rob Bauer: Wenn wir das schaffen wollen, brauchen wir echte Führungspersönlichkeiten. Denn freie Märkte denken nicht von selbst strategisch“, sagt Rob Bauer:

„Wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder gut darin ist, Nein zu sagen und in der wir wahrscheinlich zu weit in eine Richtung gegangen sind, in der niemand die Autorität hat, solche Entscheidungen in Friedenszeiten zu treffen.

Er nennt ein Beispiel. Die belgische Verteidigungsministerin schlug im März vor, eine riesige stillgelegte Audi-Fabrik in eine Waffenfabrik umzuwandeln. Doch der lokale Bürgermeister lehnte ab, weil er befürchtete, die Gemeinde würde ein militärisches Ziel werden. „Wann sorgen wir dafür, dass jemand in der Lage ist, solchen Leuten zu sagen, dass sie schweigen sollen, dass jetzt etwas größer ist als sie und ihre persönlichen Sorgen? Es geht um das nationale Interesse“, sagt Rob Bauer. Er meint, wir müssen mit unserem „heiligen Gral“ der letzten Jahrzehnte brechen, nämlich unserem Fokus auf Effizienz beim militärischen Einkauf. „Russland produziert in drei Monaten so viel, wie ganz Europa und Nordamerika in einem Jahr produzieren. Wenn wir nur gerade genug und gerade rechtzeitig produzieren, wird es zwangsläufig zu wenig und zu spät sein.“

Anders Fogh Rasmussen hat sogar von einem europäischen Aufrüstungs-Zar gesprochen. Als ich die Idee anspreche, lächelt der niederländische Admiral verschmitzt. „Warum hat er nicht einfach mich angerufen?“

Ein inakzeptabler Vorschlag

Rob Bauer ist ein NATO-Mann. Wer daran zweifelt, braucht nur auf das NATO-Logo zu schauen, das er als Manschettenknopf trägt. Dennoch macht er keinen Hehl daraus, dass er entsetzt war, als er vergangene Woche den ersten Entwurf eines Friedensplans zwischen der Ukraine und Russland sah, den die USA offenbar unterstützten und der Russland große Zugeständnisse gemacht hätte. „Das war inakzeptabel“, sagt er.

Er zeigt sich jedoch optimistisch, dass der ukrainische Präsident und die europäischen Führer Donald Trump in eine bessere Richtung beeinflussen werden. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Interesse der USA ist, dass Putin als Sieger aus diesem Krieg hervorgeht“, sagt er. Allerdings ist er überzeugt, dass die Bemühungen nicht erfolgreich sein werden und dass der Krieg weitergehen wird. „Russland hat keinen Anreiz, den Krieg zu stoppen. Ich bin mir fast hundert Prozent sicher, dass sie weitermachen wollen“, sagt er.

Er weist darauf hin, dass Putin die gesamte Gesellschaft in eine Kriegswirtschaft umgebaut hat und dass er keines seiner strategischen Ziele erreicht hat. „Gleichzeitig befinden sich derzeit 700.000 russische Soldaten im besetzten Teil der Ukraine, die nach Hause zurückkehren werden, wenn der Krieg vorbei ist. Als russische Soldaten in den 1980er Jahren nach dem Krieg in Afghanistan zurückkehrten, gab es einen großen Anstieg der Kriminalität, verursacht vor allem durch die Heimkehrer", sagt er.

Russland-Experte warnt: „Heute ist das Risiko eines großen Krieges höher als je zuvor“

Saab-Aktie: CEO Johansson über Milliardenaufträge, Wachstumsschmerzen und geopolitische Risiken

Darüber hinaus ist Rob Bauer der Ansicht, dass China, Iran und Nordkorea ein großes Interesse daran haben, dass Putin Erfolg hat, und dass sie ihn unterstützen werden. Er sieht auch keine Aussicht, dass Putin intern unter Druck geraten könnte. „Es gibt kein Volk, das so leiden kann wie das russische. Sie haben über Generationen gelitten. Putin kontrolliert sie, weil er ihnen den Zugang zu Informationen abgeschnitten hat“, sagt er. Egal wie der Krieg endet, die Konfrontation mit Russland wird nach Einschätzung Bauers weitergehen. „Entweder wird Russland durch seinen Sieg ermutigt oder durch seine Niederlage frustriert sein. Wir als NATO-Länder und freie Demokratien werden für sie weiterhin eine Bedrohung sein, allein durch unsere Existenz.“

Die USA sind mehr als Trump

Die Frage ist, ob die NATO die Spannungen aushält, die seit Wochen und Monaten dominieren.

Ist die Militärallianz, die generationenlang das Fundament der westlichen Sicherheit war, dabei zu zerbrechen? Bauer lehnt diesen Gedanken ab. „Wir werden den Sturm überstehen. Diese Allianz ist stärker als ein einzelner Führer in einem bestimmten Zeitraum“, sagt er.

DWN: Aber schwächt Donald Trump die NATO nicht erheblich, sowohl in der Ukraine-Frage als auch generell?

Rob Bauer: Nein. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied, und ich bin sicher, dass die Allianz eine Lösung für diese Frage finden wird. Donald Trump hat seine Loyalität zur Solidarität der NATO bestätigt. Er ist beim jüngsten Gipfel erschienen, und er hat etwas extrem Wichtiges getan, indem er die europäischen Länder zur Aufrüstung bewegt hat. Wenn man sieht, was er tatsächlich getan hat, war er ein glaubwürdiger Verbündeter.“

DWN: Sie vertrauen ihm also weiterhin?

Rob Bauer: Ja.

DWN: Und Sie vertrauen weiterhin darauf, dass er Artikel 5 erfüllen wird, wonach ein Angriff auf ein NATO-Mitglied ein Angriff auf alle ist?

Rob Bauer: Ohne Zögern.

DWN: Wie können Sie sich da so sicher sein?

Rob Bauer: Weil die USA mehr sind als Präsident Trump. Und weil es nicht im Interesse Trumps oder der USA liegt, die NATO zu verlassen oder Europa schwach zurückzulassen. Sie brauchen das Gegenteil.

Er macht eine kurze Pause. „Das Beunruhigendste ist, dass wir das ständig diskutieren. Wenn wir weiterhin öffentlich aneinander zweifeln, schadet das der Allianz und nützt nur einem Mann, Wladimir Putin“, sagt er. „Wenn wir schnell aufrüsten und damit zeigen, dass wir beginnen, die Sicherheit unserer Bürger ernst zu nehmen, werden die USA an unserer Seite bleiben. Wir waren der schlechte und unzuverlässige Verbündete, nicht sie.“

In Europa haben mehrere Politiker, darunter Friedrich Merz, erklärt, dass das Ziel eine Unabhängigkeit von den USA sei. Rob Bauer hält davon wenig. Er weist darauf hin, dass Europa in diesem Fall viel mehr als die derzeit angestrebten fünf Prozent des BIP ausgeben müsste. „Wenn man ein wenig versteht, wie die NATO strukturiert ist und was die USA beitragen, müssten wir zwischen fünf und zehn Prozent des BIP ausgeben, um das zu ersetzen“, sagt er. „Die USA haben derzeit 100.000 Soldaten in Europa, sie haben komplexe Waffensysteme, ein hochspezialisiertes Geheimdienstsystem, Satelliten im Weltraum, Tausende Atomwaffen. Wenn wir glauben, dass wir das erreichen können, ist das nur ein Traum.“

DWN: Was sagen Sie also dazu, dass zum Beispiel Friedrich Merz von Unabhängigkeit von den USA spricht?

Rob Bauer: Ich verstehe das politische Motiv. Wenn man übertreibt, kann man manchmal weiter kommen. Aber grundsätzlich halte ich das für gefährlich. Man sollte vorsichtig sein, was man sich wünscht. Man könnte es bekommen.

Europa am Rand der Katastrophe

Für Deutschland hat die Analyse von Rob Bauer besondere Bedeutung. Als größte Volkswirtschaft Europas und als Staat mit zentraler logistischer und industrieller Infrastruktur wäre Deutschland in einem Krisenszenario ein unverzichtbarer Pfeiler militärischer Verteidigung. Die Forderung nach einem raschen Ausbau der Verteidigungsindustrie betrifft insbesondere deutsche Unternehmen, die bereits heute Schlüsseltechnologien bereitstellen. Zudem befindet sich die Bundeswehr nach Jahren struktureller Unterinvestition in einer Phase des Umbaus. Bauers Warnungen stellen die Frage, ob Deutschland seine militärische und industrielle Transformation schnell genug vorantreibt, um in einem eskalierenden Sicherheitsumfeld handlungsfähig zu bleiben.

Das zeichnet ein klares Bild: Europa steht möglicherweise vor einer sicherheitspolitischen Zäsur. Russland und China könnten die globale Machtbalance herausfordern. Die NATO-Krise ergibt sich aus unzureichender Vorbereitung und aus der Illusion, dass Zeit im Überfluss vorhanden ist. Bauer fordert drastische Veränderungen, nicht aus Alarmismus, sondern aus nüchterner militärstrategischer Einschätzung. Europa hat noch Zeit, aber das Zeitfenster wird kleiner. Wenn Europa seine Verteidigungsfähigkeit steigern möchte, muss es jetzt handeln.