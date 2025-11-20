Politik

Sie gehört zu den mächtigsten Frauen der EU: Jetzt geht sie auf Konfrontationskurs mit Trump

Die Spannungen zwischen der EU und den USA erreichen einen neuen Höhepunkt. Donald Trump attackiert europäische Digitalgesetze, droht mit Strafzöllen und stellt Milliardensanktionen infrage. Eine der mächtigsten Stimmen der EU, Henna Virkkunen, schlägt im Interview zurück. Sie erklärt, warum Europa seine digitale Unabhängigkeit jetzt erzwingen muss.