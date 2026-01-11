Politik

„America first“: USA steigen aus 66 internationalen Organisationen aus

Die USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück. Der Austritt wird damit begründet, dass die Organisationen, Übereinkommen und Verträge nicht mit den Interessen der Vereinigten Staaten vereinbar seien.
Bei vielen der genannten Organisationen geht es etwa um Bereiche wie Umwelt und Klima, Geschlechtergerechtigkeit, Bildung sowie die Förderung von Demokratie, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit. (Foto: dpa) Foto: Evan Vucci

Im Folgenden:

  • Warum die USA sich aus 66 internationalen Organisationen zurückziehen werden.
  • Weshalb Trump Organisationen zu Klima, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verlässt.
  • Welche Begründung das Weiße Haus für den internationalen Rückzug liefert.

