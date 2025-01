Politik

Trump erlässt Austritt aus Weltgesundheitsorganisation: "Die WHO hat uns abgezockt"

Donald Trumps Amtsantritt beginnt mit einem Paukenschlag. Unter anderem verfügte er in einem Präsidentenerlass, die Weltgesundheitsorganisation zu verlassen. Die WHO habe schlecht auf die Coronavirus-Pandemie reagiert und fordere unfaire Beiträge, so der 47. US-Präsident.