Politik

Asylindustrie in Deutschland: linksgrüne NGO's gegen verschärfte Migrationspolitik

293 Wohlfahrtsverbände haben sich gegen geplante Verschärfungen in der Migrationspolitik gewandt. Sie lehnen nach wie vor Zurückweisungen an den Grenzen und Abschiebungen in Krisenländer ab. Für die Initiatoren sind nicht Geflüchtete und Zugewanderte das Problem, sondern die Politik. Wie die Asylindustrie ein „Weiter so“ befürwortet, denn sie profitierten davon.