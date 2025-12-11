Münchener Rück-Aktie: Neue Strategie setzt deutliche Gewinneffekte frei

Münchener Rück-Aktie: Naturkatastrophen nehmen zu. Auf dem Bild: Eine amerikanische Flagge weht über einem Teil des Mandeville Canyon, der durch das Palisades-Feuer zerstört wurde. (Foto: dpa)

Münchener Rück-Aktie: Neue Mehrjahresstrategie setzt Impulse

Im Rahmen ihrer neuen Mehrjahresstrategie strebt die Münchener Rück weiter steigende Gewinne und eine hohe Gewinnbeteiligung der Aktionäre an. Erwartet wird, dass die Eigenkapitalrendite bis Jahresende 2030 über 18 Prozent liegt, während der Gewinn je Aktie pro Jahr um durchschnittlich mehr als acht Prozent wachsen soll. Die Gesamtausschüttungsquote¹ setzt die Münchener Rück auf über 80 Prozent fest, die Solvenzquote soll größer als 200 Prozent bleiben.

Münchener Rück-Aktie im Fokus: Neue Mittelfriststrategie vorgestellt

Der DAX-Konzern präsentierte am Donnerstag seine Mittelfriststrategie "Ambition 2030" – ein zentraler Impuls für die Münchener Rück-Aktie. Vorstandschef Joachim Wenning, der bald an Christoph Jurecka übergibt, kündigte deutliche Kostensenkungen von 600 Millionen Euro bis 2030 an. Bereits 2026 sollen davon 200 Millionen Euro realisiert sein. Die Aktie reagierte positiv: Im XETRA-Handel stieg der Titel zwischenzeitlich um 1,24 Prozent auf 553,60 Euro.

Ziele bestätigt: Was das für die Münchener Rück-Aktie bedeutet

Bemerkenswert ist die Bestätigung des Gewinnziels für 2025, während die Mittelfristziele sogar übertroffen werden sollen. Für 2026 kalkuliert die Münchener Rück mit einem Konzerngewinn von rund 6,3 Milliarden Euro. Bis 2030 soll der Gewinn je Aktie im Schnitt um mehr als acht Prozent pro Jahr steigen.

Wie soll das Sparprogramm greifen?

Die Details blieben in der Videokonferenz zunächst vage. Wenning und sein Nachfolger Jurecka äußerten sich zurückhaltend dazu, wie genau die 600 Millionen Euro eingespart werden sollen. Immerhin: "Es gibt keinen Arbeitsplatzabbau, den wir im Moment planen", betonte Wenning. Gespräche mit der Arbeitnehmerseite laufen jedoch weiter – was offenlässt, ob die Zusage langfristig Bestand hat.

Effizienz statt Stellenabbau: Kurs der Münchener Rück

Der Konzern setzt offenbar auf effizientere Abläufe und optimierte Prozesse, ohne massiv Personal abzubauen. Für eine Gruppe dieser Größe ist das anspruchsvoll, jedoch nicht unrealistisch.

Finanzziele 2026: Relevante Kennzahlen für die Münchener Rück-Aktie

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet die Münchener Rück dank guter operativer Ergebnisse in allen Segmenten mit einem IFRS-Nettogewinn von 6,3 Milliarden Euro (Konsens 6,35 Milliarden Euro). Der Versicherungsumsatz dürfte 2026 bei 64 Milliarden Euro liegen (Konsens 62 Milliarden Euro), während die Kapitalanlagerendite voraussichtlich auf über 3,5 Prozent steigt.

Rückversicherung bleibt Wachstumstreiber der Münchener Rück

Im Geschäftsfeld Rückversicherung plant die Münchener Rück für 2026 einen Nettogewinn von 5,4 Milliarden Euro (Konsens 5,2 Milliarden Euro). In einem attraktiven Marktumfeld nutzt die Gruppe ihre starke Position konsequent weiter. Die Schaden-Kosten-Quote bleibt mit 80 Prozent (Konsens 80 Prozent) in der Rückversicherung Schaden/Unfall und 90 Prozent (Konsens 89 Prozent) in Global Specialty Insurance auf hohem Niveau. In der Rückversicherung Leben/Gesundheit wird ein versicherungstechnisches Gesamtergebnis von 1,9 Milliarden Euro erwartet (Konsens 1,9 Milliarden Euro).

Geschäftsfeld ERGO bleibt stabil

Das Segment ERGO hält die starke Entwicklung der vergangenen Jahre auf einem Ergebnisniveau von 0,9 Milliarden Euro (Konsens eine Milliarde Euro). Für ERGO Deutschland wird eine Schaden-Kosten-Quote von 89 Prozent (Konsens 89 Prozent) angestrebt, ebenso für ERGO International.

Dividendenperspektive: Warum die Münchener Rück-Aktie profitieren kann

Für Anleger besonders wichtig: Die Münchener Rück plant künftig eine Gesamtausschüttungsquote von mehr als 80 Prozent. Bei zweistelligen Renditen und steigenden Ergebnissen je Aktie könnte das die Dividende ab 2026 deutlich erhöhen. Für Dividendenjäger ist das ein starkes Signal – die Münchener Rück-Aktie könnte sich zu einer stabilen Ausschüttungsquelle entwickeln.

Die Kombination aus Kostenreduktion, Gewinnwachstum und hoher Ausschüttungsquote zeigt: Die Münchener Rück will nicht nur expandieren, sondern Aktionäre direkt beteiligen. Ob die ehrgeizigen Ziele erreicht werden, bleibt offen. Die strategische Richtung ist jedoch klar.

Disclaimer: Alle Angaben sind gerundet. Prognosen und Ziele stehen wie üblich unter dem Vorbehalt geopolitischer und gesamtwirtschaftlicher Risiken, eines erwartungsgemäßen Großschadenverlaufs, der Ergebniswirkungen von Währungs- und Kapitalmarktbewegungen sowie steuerlicher Änderungen und weiterer Sondereffekte.

¹ Die Gesamtausschüttungsquote wird definiert als die Summe aus angekündigter Dividende und Aktienrückkauf, geteilt durch das IFRS-Konzernergebnis.