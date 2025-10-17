Bei Industrieversicherungen zählt heutzutage mehr als nur eine gute Police (Foto: iStockphoto.com/Zinkevych).

Bei Industrieversicherungen zählt heutzutage mehr als nur eine gute Police (Foto: iStockphoto.com/Zinkevych). Foto: Zinkevych

Industrieversicherung: Wie sich deutsche Unternehmen heute absichern

Die Industrieversicherung, einst als relativ transparentes Baukastengeschäft bekannt, befindet sich 2025 in einem tiefgreifenden Umbruch. Für viele deutsche Unternehmen ist der Markt nicht mehr nur eine Frage von Preis und Deckung; es geht um Strategie, Resilienz und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Versicherern. In Zeiten multipler Risiken – von Cybergefahren über Klimawandel bis hin zu Lieferkettenbrüchen und geopolitischem Druck – muss eine Industrieversicherung mehr bieten als reaktive Schadensregulierung.

Versicherungsmarkt aktuell: volatil, anspruchsvoll, selektiv

Nach Jahren eines „harten Marktes“ mit steigenden Prämien und restringierten Deckungskapazitäten zeichnet sich laut dem Marsh Versicherungsmarktreport Deutschland 2025 eine leichte Entspannung ab: „Der Markt für Industrieversicherungen in Deutschland 2024 grundlegend stabilisiert“, heißt es in der Analyse. Gleichzeitig warnen Experten, dass die Schaden-Kosten-Quote vieler Anbieter weiterhin über 100 Prozent liegt – daher verschärfen Risikoträger ihre Zeichnungspolitik und verengen Deckungsgrenzen.

Zudem betonen Studien wie die von WTW, dass politische Unsicherheiten, Kreditrisiken und systemische Gefahren, dazu gehören beispielsweise Cyberangriffe, in Vertragsverhandlungen 2025 zunehmend ins Gewicht fallen. Unternehmen sehen sich daher mit einem Versicherungsmarkt konfrontiert, der selektiv, datenbasiert und partnerschaftlich sein will – nicht mehr rein transaktional.

Industrieversicherung: Heute zählen nicht nur gute Policen

Damit Industriebetriebe in diesem Umfeld bestehen können, brauchen sie Versicherungsstrukturen, die drei zentrale Anforderungen erfüllen:

1. Integriertes Risikomanagement statt Spartendenken

Versicherungen müssen nicht als isolierte Sparten betrachtet werden. Stattdessen ist eine Gesamtbetrachtung nötig: Sach-, Haftpflicht-, Betriebsunterbrechung, Cyber, Umwelt. Nur so lassen sich Wechselwirkungen erkennen und Synergien nutzen. WTW bringt es auf den Punkt: „Die Vielzahl systemischer Risiken verlangt heute ein integriertes Risikomanagement.“

2. Transparenz und datengestützte Bewertung

Versicherer verlangen heute umfangreiche Risiko-Informationen: Prozessdaten, IT-Standards, Präventionsmaßnahmen. Unternehmen, die früh KPI-basiert berichten, verbessern ihre Verhandlungsposition. Das Beratungsunternehmen KPMG betont ausdrücklich, dass steigende Komplexität – insbesondere bei Cyber- und Regulierungsrisiken – die Anforderungen an das Versicherungsmanagement erhöhen.

3. Flexible Deckungsmodelle und Kapazitätsstrategien

Klassische All-Risks-Pakete reichen oft nicht mehr. Vielmehr sind modulare Policen mit abgestimmten Selbstbehalten, optionalen Bausteinen (z. B. Cyber, Betriebsausfall) und variablen Laufzeiten gefragt. In manchen Fällen prüfen Unternehmen auch den Einsatz von Captives oder Risk Retention Groups, um Teile des Risikos selbst zu tragen. KPMG weist darauf hin, dass Zielbetriebsmodelle wie Captives, Inhouse-Schadenabteilungen oder Maklerstrukturen inzwischen zu den strategischen Optionen zählen.

Neue Schwerpunkte für die Unternehmen-Versicherung: Cyber und Digitalisierung

Cyberrisiken sind längst keine Randerscheinung mehr – sie sind integraler Bestandteil industrieller und unternehmerischer Risiken. WTW verweist auf den Anstieg staatlich geförderter Cyberangriffe, besonders im Kontext geopolitischer Konflikte, und darauf, dass Versicherer ihre IT-Mindeststandards an Unternehmensgrößen anpassen. Industrieversicherungskonzepte müssen daher Cyberabsicherungen als Kernbestandteil integrieren – nicht nur als Ergänzung. Moderne Policen sollten heutzutage folgende Bestandteile umfassen:

Forensik, Krisenkommunikation und Incident-Response-Komponenten

Deckung von Betriebsunterbrechungen durch Cybervorfälle

Präventionsangebote und IT-Sicherheitsberatung

Flexible Nachmeldefristen und abgestufte Selbstbehalte

Nur wer diese Dimension integriert, bleibt in den Gesprächen mit Versicherern konkurrenzfähig.

ESG, Klimarisiken und Nachhaltigkeitsdruck

Neben Technologie steigen zunehmend Umwelt- und Klimarisiken ins Risikoprofil. Extremwetter, Lieferketten-Unterbrechungen durch Naturereignisse und Übergangsrisiken durch CO₂-Regulierung beeinflussen die Prämien. Der Aon Marktreport 2025 nennt genau das als eine der „Baustellen“ im Industrieversicherungsmarkt. Unternehmen müssen ESG-Daten, Klimarisikoberichte und Nachhaltigkeitsstrategien zunehmend gegenüber Versicherern offenlegen – wem das gelingt, sichert sich bessere Konditionen.

HDI-Industrieversicherung: Partner für KMU und Großunternehmen

Unternehmen, die ihre Risiken umfassend absichern wollen, finden in HDI einen Partner, der Industrieversicherung als Teil ganzheitlicher Unternehmenssteuerung versteht. Der Versicherer bietet modulare Lösungen, die sich an die Größe, Branche und Risikostruktur des Unternehmens anpassen lassen – von Haftpflicht- und Sachdeckungen über Betriebsunterbrechung bis zu Cyber- und Umweltrisiken. HDI setzt dabei auf einen integrierten Ansatz: Prävention, Risikoanalyse und Versicherungsschutz greifen ineinander. So entstehen Deckungskonzepte, die nicht nur Schäden abfedern, sondern die Resilienz der Betriebe aktiv stärken.

Digitale Tools und branchenspezifische Beratungsteams unterstützen Unternehmen bei der Risikoidentifikation, vom Produktionsstandort über die Lieferkette bis zu IT-Systemen. Ergänzend bietet HDI internationale Versicherungsprogramme, die für exportorientierte Mittelständler und Großunternehmen wichtig sind, und unterstützt bei der Umsetzung von ESG- und Compliance-Anforderungen.

Damit verbindet der Versicherer klassische Industrieversicherung mit einem modernen, datengetriebenen Risikomanagement – und positioniert sich als verlässlicher Partner für nachhaltige Unternehmenssicherheit.

Industrieversicherung: So wählen Sie heute den richtigen Versicherungspartner

Für deutsche Industrieunternehmen sind folgende Kriterien entscheidend:

Risikokompetenz & Branchenverständnis: Der Versicherer sollte nicht nur Policist, sondern aktiver Partner in Risikoanalyse und Prävention sein. Kapazität & Konsortialfähigkeit: Beteiligung mehrerer Risikoträger ist oft notwendig, gerade bei Großgefahren. Flexibilität & Innovation: Modulmodelle, optionale Erweiterungen, Anpassungsmöglichkeiten. Transparenz & Reportingfähigkeit: Offenlegen von KPI-Daten, Dokumentation von Sicherheitsmaßnahmen. Service und Response im Schadensfall: Schnell verfügbare Expertise und klare Eskalationsprozesse sind Pflicht.

Die Industrieversicherung 2025 ist kein statisches Produkt mehr, sondern ein strategisches Instrument. Für deutsche Unternehmen bedeutet das: gemeinsam mit ausgewählten Versicherern ein dynamisches, datenbasiertes Risikokonzept entwickeln, das Cyber, Umwelt und Geschäftsprozesse vernetzt abdeckt. Wer das schafft, sichert nicht nur eine Deckung – sondern strategische Widerstandskraft.