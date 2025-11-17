Politik

Teilzeit steuerfrei aufstocken? Teilzeitaufstockungsprämie ab 2026 für mehr Arbeitsstunden geplant

Neben der Aktivrente und Überstundenzuschläge plant die Bundesregierung den Arbeitsmarkt ab 2026 auch für Teilzeitkräfte attraktiver zu machen. Die Teilzeitaufstockungsprämie soll Anreize für eine höhere, wöchentliche Arbeitszeit schaffen. Welche Voraussetzungen für die neue Prämie gelten.
Autor
Mirell Bellmann
17.11.2025 17:11
Lesezeit: 3 min
Teilzeit steuerfrei aufstocken? Teilzeitaufstockungsprämie ab 2026 für mehr Arbeitsstunden geplant
Teilzeitaufstockungsprämie: Zu viel Arbeit, zu wenig Personal? Die neue Prämie soll ab 2026 Anreize für Teilzeitkräfte schaffen, ihre wöchentlichen Arbeitsstunden zu erhöhen. (Foto: dpa) Foto: Angelika Warmuth

Im Folgenden:

  • Warum die Teilzeitaufstockungsprämie ab 2026 bis zu 4.500 Euro steuerfrei bringen kann.
  • Welche Voraussetzungen für die steuerfreie Auszahlung der Teilzeitaufstockungsprämie erfüllt sein müssen.
  • Weshalb die geplante Prämie rückwirkend steuerpflichtig wird, wenn die Mehrarbeit nicht dauerhaft bleibt.

Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

X

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

