Arbeitszeit-Debatte: Mehr arbeiten - aber wofür? Mehr als die Hälfte der Deutschen wünscht kürzere Arbeitszeiten

Um Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, sollten die Menschen in Deutschland mehr arbeiten, argumentieren führende Politiker. Länger arbeiten, damit die Regierung nicht sparen muss? Da gibt es nur ein Problem: Viele Beschäftigte wollen das nicht. Wie Steuern, Abgaben und unflexible Arbeitgeber Mehrarbeit in Deutschland blockieren.