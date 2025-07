Wirtschaft

Arbeitszeitgesetz: Arbeitgeber pochen auf wöchentliche Höchstgrenze

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger will das Arbeitszeitgesetz reformieren – und stößt auf Widerstand. Während die Regierung eine Wochenarbeitszeit ermöglichen will, warnen Gewerkschaften vor einer Aushöhlung des Achtstundentags. Der Konflikt zeigt exemplarisch, wie unterschiedlich die Vorstellungen von moderner Arbeit in Deutschland sind – und wie schwer sich Politik und Sozialpartner mit der Realität im digitalen Zeitalter tun.