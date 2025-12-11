Technologie

Halbleiter-Förderung: Dresden und Erfurt erhalten grünes Licht

Europa hängt bei Chips weiter an Asien – nun greift die EU zu einem Milliardenhebel. Deutschland darf zwei neue Werke in Dresden und Erfurt fördern, um die Abhängigkeit zu verringern und Lieferketten zu stabilisieren. Die Entscheidung zeigt, wie ernst Brüssel die strategische Schwäche Europas nimmt – und wie stark Berlin auf Halbleiter als Zukunftsnerv der Industrie setzt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.12.2025 13:34
Lesezeit: 1 min
Halbleiter-Förderung: Dresden und Erfurt erhalten grünes Licht
EU billigt 623 Millionen Euro für Chipfabriken in Dresden und Erfurt. Die Förderung soll Europas Abhängigkeit senken und Lieferketten stärken. (Bild: iStocks / SweetBunFactory) Foto: SweetBunFactory

EU billigt Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden

Je eine Chipfabrik in Dresden und Erfurt darf mit Millionen vom deutschen Staat unterstützt werden. Die EU-Kommission sieht darin einen zentralen Schritt für Europas Halbleiter-Industrie.

Staatliche Beihilfen: 623 Millionen Euro für zwei Werke

Deutschland darf den Aufbau von zwei Chipfabriken mit staatlichen Beihilfen von insgesamt 623 Millionen Euro fördern. Die EU-Kommission genehmigte das Vorhaben für die Projekte in Dresden und Erfurt, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.

Das Unternehmen GlobalFoundries soll Hilfen in Höhe von 495 Millionen Euro für die Erweiterung seines Standorts in Dresden erhalten. Dort entstehen Halbleiter für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie kritische Infrastruktur.

Die Firma X-FAB bekommt 128 Millionen Euro für eine neue Anlage in Erfurt. Die Fabrik konzentriert sich auf sogenannte mikroelektromechanische Systeme (MEMS), die etwa in der Automobilindustrie, bei künstlicher Intelligenz und in der Medizintechnik verwendet werden. Der kommerzielle Betrieb soll 2029 starten.

EU-Kommission: Vorhaben sind wegweisend

Die EU-Kommission stuft beide Vorhaben als wegweisend für Europa ein. Ziel sei es, die Abhängigkeit von Halbleiterproduktion außerhalb Europas zu senken und die Widerstandsfähigkeit der europäischen Lieferketten zu stärken. Derzeit ist der Kontinent stark von Importen, vor allem aus Asien, abhängig. Beide Unternehmen verpflichten sich, im Krisenfall vorrangige Aufträge zu übernehmen.

Strenge Beihilferegeln in der EU

In der EU gelten strikte Vorgaben, wenn ein Staat heimische Unternehmen mit Finanzspritzen unterstützen will. Damit soll verhindert werden, dass beispielsweise ein finanzstarkes Land wie Deutschland seinen Firmen einen unverhältnismäßigen Vorteil verschafft und damit Konkurrenz vom Markt drängt. Deshalb müssen Vorhaben wie das nun genehmigte von der EU-Kommission geprüft und freigegeben werden.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt
X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Halbleiter-Förderung: Dresden und Erfurt erhalten grünes Licht
DWN
Technologie
Technologie Halbleiter-Förderung: Dresden und Erfurt erhalten grünes Licht
11.12.2025

Europa hängt bei Chips weiter an Asien – nun greift die EU zu einem Milliardenhebel. Deutschland darf zwei neue Werke in Dresden und...

EZB erhöht Druck: Vereinfachte Regeln für Europas Banken
DWN
Finanzen
Finanzen EZB erhöht Druck: Vereinfachte Regeln für Europas Banken
11.12.2025

Die EZB drängt auf einfachere EU-Bankenvorschriften und will kleinere Institute entlasten. Doch wie weit darf eine Reform gehen, ohne...

Ifo-Institut korrigiert Wirtschaftsprognose: Deutschlands Aufschwung bleibt schwach
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ifo-Institut korrigiert Wirtschaftsprognose: Deutschlands Aufschwung bleibt schwach
11.12.2025

Die neue Wirtschaftsprognose des Ifo-Instituts dämpft Hoffnungen auf einen kräftigen Aufschwung. Trotz Milliardeninvestitionen und...

Klimarisiken: Unternehmen gefährden ihre Umsätze durch schwaches Risikomanagement
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Klimarisiken: Unternehmen gefährden ihre Umsätze durch schwaches Risikomanagement
11.12.2025

Unternehmen geraten weltweit unter Druck, ihre Klimarisiken präziser zu bewerten und belastbare Strategien für den Übergang in eine...

Trump warnt die Ukraine und verspottet Europa. „Am Ende gewinnt der Stärkere“
DWN
Politik
Politik Trump warnt die Ukraine und verspottet Europa. „Am Ende gewinnt der Stärkere“
11.12.2025

US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf die Ukraine und attackiert gleichzeitig europäische Staatschefs. Seine Aussagen im...

EU erzielt Kompromiss über Nachhaltigkeitsberichterstattung - was das konkret bedeutet
DWN
Politik
Politik EU erzielt Kompromiss über Nachhaltigkeitsberichterstattung - was das konkret bedeutet
11.12.2025

Nach zähen Verhandlungen einigt sich die EU auf weitreichende Entlastungen bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Doch der Kompromiss...

Finanzielle Lage von Eltern: Alleinerziehende sind trotz Vollzeitjob armutsgefährdet
DWN
Politik
Politik Finanzielle Lage von Eltern: Alleinerziehende sind trotz Vollzeitjob armutsgefährdet
11.12.2025

Sie arbeiten, kümmern sich um ihre Kinder, doch ihre finanzielle Lage ist prekär und führt immer mehr in Armut. Die Folge: Deutschland...

Weniger Azubi-Stellen: Ausbildungszahlen sinken weiter, zweiter Rückgang in Folge
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Weniger Azubi-Stellen: Ausbildungszahlen sinken weiter, zweiter Rückgang in Folge
11.12.2025

Für junge Menschen wird es im Zuge der Wirtschaftsflaute schwerer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Angesichts der Konjunkturschwäche...